Тихановская о встрече с Науседой: мы говорили о Дне Воли как о празднике, который проявил лучшие качества белорусов

Литва является примером для других стран в вопросе санкций против белорусских властей. Об этом белорусский демократический лидер Светлана Тихановская заявила во время трансляции на youtube-канале «Страна для жизни» 25 марта, комментируя свою сегодняшнюю встречу с президентом страны Гитанасом Науседой и принятие странами Балтии новых санкций против сотрудников органов внутренних дел и юстиции Беларуси.



Светлана Тихановская и Гитанас Науседа. Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской.

Тихановская, которую белорусские власти вывезли на границу с Литвой после президентских выборов в августе 2020 года, сообщила, что прошедшая в честь Дня Воли 25 марта ее встреча с Науседой стала первой с той поры — до этого президент общался в ней только по телефону или по видеосвязи.

«Мы говорили о Дне Воли как о празднике, который проявил все лучшие качества белорусов. Президент Литвы поблагодарил белорусов за стремление к свободе, к лучшей жизни», — отметила политик.

«Также именно на этой встрече я узнала о новом национальном пакете санкций, — сказала Тихановская. — Литва здесь является примером для остальных стран. Гораздо легче принять пакет санкций на национальном уровне и дальше продвигать его для утверждения в других странах. Но это очень сильный шаг, и я очень рада, что Литва поддерживает нас».

Белорусский демократический лидер подчеркнула, что литовцы «до сих пор чувствуют ту боль, которую они испытывали, когда боролись за свою независимость, и это чувство не ушло — именно поэтому они горой за нас стоят».

При этом, по ее мнению, многие демократические страны «уже забыли, что это такое — быть недемократичной страной». «И приходится каждый раз рассказывать о том, что происходит: о репрессиях, о насилии, передавать вот эту боль, которую я ощущаю каждый день», — отметила Тихановская.

Латвия, Литва и Эстония 25 марта ввели новые национальные санкции в отношении 118 белорусских сотрудников органов внутренних дел и юстиции, а также местных органов власти. Ранее страны Балтии уже ввели санкции в отношении 277 физических лиц, в том числе Александра Лукашенко и его старшего сына Виктора Лукашенко, которых считают причастными к репрессиям в Беларуси.

Комментируя встречу Науседы с Тихановской, группа по вопросам коммуникации президента Литвы сообщила, что она была организована «в знак солидарности и поддержки белорусского народа и гражданского общества».

Науседа выразил надежду, что «скоро настанет день, когда народ Беларуси сможет официально отпраздновать эту дату (День Воли 25 марта. — БелаПАН.) с законно избранными представителями власти свободного и демократического государства».

Президент страны заявил, что Литва вместе с государствами Евросоюза «будет и дальше добиваться от режима освобождения политических заключенных, прекращения репрессий и проведения демократических выборов». Освобождение политических заключенных он назвал «самым важным приоритетом для западных государств».

«Белорусский народ проснулся и хочет бороться за свободную жизнь в демократической стране, и мы решительно поддерживаем эту цель», — добавил Науседа.

Он выразил поддержку деятельности Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси и отметил, что «Литва и впредь будет содействовать этому Совету и вносить свой вклад в повышение информированности международного сообщества о ситуации в Беларуси».



Светлана Тихановская и Габриэлюс Ландсбергис на вильнюсском кладбище Росы. Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской.

Вечером 25 марта Тихановская вместе с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом посетила вильнюсское кладбище Росы и приняла участие в церемонии возложения венков к могилам захороненных там известных белорусов, в том числе деятелей белорусского возрождения братьев Луцкевичей и перезахороненных в 2019 году руководителей восстания 1863 года.