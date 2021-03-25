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В Беларуси стартовал молодежный парламентский форум

25.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юные политики съехались в Минск. Стартовал первый молодежный парламентский форум. Хотя молодежный парламент при Национальном собрании Беларуси работает уже 10 лет, отмечает «МИР 24».

Ребята, которые делают первые шаги на этом поприще или хотят связать свою жизнь с политикой, смогут участвовать в дискуссиях, прениях, посещать мастер-классы в течение нескольких дней. Сегодня же участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне и возложили цветы к монументу Победы.

«Встречу в этом формате очень символично проводить, начинать здесь, на площади Победы, учитывая, что нынешний год обозначен, как Год народного единства», – отметил участник молодежного форума Дмитрий Белокопытов.

В пятницу юные политики посетят Совет Республики и встретятся со спикером Верхней палаты Натальей Кочановой.



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Теги: Минск
 
 
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Ребята, которые хотят связать свою жизнь с политикой, будут участвовать в дискуссиях и посещать мастер-классы.
 
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