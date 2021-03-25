ГАИ задержала смертельно пьяного водителя, который вез пассажирку из Могилева в Шклов

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пишет mogilev.online, поэтому женщина не сразу заметила, что таксист нетрезв. Пассажирка и водитель были в масках,mogilev.online, поэтому женщина не сразу заметила, что таксист нетрезв.









Наряд ГАИ Шкловского РОВД задержал водителя на выезде из Шклова. Таксист был смертельно пьян, и в магазине купил еще «чекушку».





В ходе медицинского освидетельствования прибор «Алкотест» показал наличие у водителя 4,1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.