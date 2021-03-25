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ГАИ задержала смертельно пьяного водителя, который вез пассажирку из Могилева в Шклов

25.03.2021 20:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пассажирка, которая ехала из Могилева в Шклов, обратилась в милицию: женщине показалось, что водитель, который вез ее, был уставшим — ему всю дорогу хотелось спать, сообщает пресс-служба ГАИ.



Иллюстративное фото

Пассажирка и водитель были в масках, пишет mogilev.online, поэтому женщина не сразу заметила, что таксист нетрезв.


Наряд ГАИ Шкловского РОВД задержал водителя на выезде из Шклова. Таксист был смертельно пьян, и в магазине купил еще «чекушку».

В ходе медицинского освидетельствования прибор «Алкотест» показал наличие у водителя 4,1 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе.
 
Теги: Могилев
 
 
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Пассажирка, которая ехала из Могилева в Шклов, обратилась в милицию: женщине показалось, что водитель, который вез ее, был уставшим — ему всю дорогу хотелось спать,...
 
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