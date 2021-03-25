ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евгений Лукьянов назначен послом России в Беларуси

25.03.2021 21:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Беларуси.

 

Евгений Лукьянов назначен послом России в Беларуси
Евгений Лукьянов. Фото: jpgazeta.ru.

 

Указ президента РФ № 177 от 25 марта «О чрезвычайном и полномочном после Российской Федерации в Республике Белоруссия» опубликован на российском официальном интернет-портале правовой информации (pravo.gov.ru).

69-летний Лукьянов работал переводчиком (по специальности), занимал должность в руководстве Ленинградского отделения союза журналистов СССР. На дипломатической службе с 1984 года. С 1991 года работал в финансовых институтах и вузах. На госслужбу вернулся в 2006 году, в 2010-16 годах работал в Совбезе РФ, четыре года являлся заместителем его секретаря.

С конца 2016 года был послом России в Латвии. 10 марта комитет Государственной думы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал кандидатуру Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси.

Предыдущий глава дипмиссии в Минске 61-летний Дмитрий Мезенцев освобожден от должности 19 марта. В тот же день он был назначен государственным секретарем Союзного государства вместо 77-летнего Григория Рапоты.

Мезенцев возглавил посольство 30 апреля 2019 года, сменив Михаила Бабича, с которым у официального Минска отношения не сложились.

Мезенцев неоднократно публично поддерживал действия белорусских властей во время политического кризиса в стране. Он отказался встречаться с представителями Координационного совета по урегулированию политического кризиса, мотивировав это тем, что «российское посольство готово разговаривать с теми общественными силами, которые не ведут работу по подрыву государственных устоев Республики Беларусь».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Беларуси.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Пачалі судзіць доктара, вінавацяць у дробным хуліганстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by