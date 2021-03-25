Источник материала: UDF



Фото: Delray Beach Fire Rescue

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обнаженная женщина пошла купаться и на три недели заблудилась в канализации Прохожий услышал женский крик из-под земли и вызвал спасателей.

Обнаженная жительница американского города Делрей-Бич, штат Флорида, заблудилась в ливневой канализации и провела там три недели. Об этом сообщает сайт телеканала ABC-7.Утром во вторник, 23 марта, прохожий услышал женский крик из-под земли и вызвал спасателей. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили 43-летнюю обнаженную женщину, которая застряла в ливневой канализации.При помощи лестницы и ремня безопасности спасатели извлекли пострадавшую. Они оценили состояние женщины и доставили ее в больницу. Американка страдала от обезвоживания.Полиция установила, что возлюбленный женщины подал заявление о ее исчезновении 20 дней назад.Женщина рассказала полицейским, что пошла купаться в канале около дома ее возлюбленного. Она увидела дверь на отмели канала и отправилась гулять по тоннелям. Вскоре она поняла, что заблудилась.Женщина утверждает, что провела в канализационной системе три недели. В конце концов, она увидела свет и решила сидеть в ливневой канализации до тех пор, пока кто-нибудь не найдет ее.В полиции подчеркнули, что американка изъяснялась достаточно ясно, несмотря на то, что ранее у нее были диагностированы проблемы с психическим здоровьем из-за употребления наркотиков.Позже полицейские связались с матерью пострадавшей, которая рассказала, что ее дочь иногда делает странные вещи и принимает неправильные решения, когда находится под воздействием наркотиков.Ранее сообщалось, что в итальянском городе Милане вооруженные бандиты уползли из ограбленного банка по канализационной трубе. Полицейские преследовали их, но не смогли найти.