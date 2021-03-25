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Представлен первый в мире смартфон с SSD

25.03.2021 21:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Представлен первый в мире смартфон с SSD
Изображение: Xiaomi
Xiaomi представила серию игровых смартфонов Black Shark 4. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Отличительной особенностью флагманов является наличие гибридного накопителя UFS 3.1 и SSD. Таким образом, девайсы Black Shark 4 являются первыми на рынке, которые получили твердотельные накопители, обычно используемые в компьютерах, игровых приставках и другой технике. По словам производителя, подобное решение по сравнению с обычной флеш-памятью позволяет ускорить чтение данных с накопителя на 69 процентов. Также устройства получили поддержку функции Xiaomi RAMDISK, которая позволяет использовать оперативную память для хранения данных в работе с некоторыми приложениями.

Топовый флагман серии — Black Shark 4 Pro — получил процессор Snapdragon 888, от восьми гигабайт оперативной и от 256 гигабайт встроенной памяти. Гаджет имеет двухслойную систему жидкостного охлаждения, которая на 30 процентов эффективнее увеличивает рассеивание тепла и снижает температуру чипа на 18 градусов.

Телефон вышел с 6,67-дюймовым экраном Super AMOLED разрешением 1080х2400 пикселей с поддержкой частотой 144 герц. На задней панели Black Shark 4 Pro находится камера с объективами разрешением 64, 8 и 5 мегапикселей. Флагман оснащается аккумулятором емкостью 4500 миллиампер-часов.

Black Shark 4 отличается от старшей модели лишь наличием процессора Snapdragon 870, минимум шести гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти, камерой с основным сенсором разрешением 48, а не 64 мегапикселя.

Стоимость Black Shark 4 с шестью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти составляет 2499 юаней или около 29 тысяч российских рублей. Стартовая модификация Black Shark 4 Pro оценена в 3999 юаней или около 46 тысяч российских рублей.
 
 
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Девайсы Black Shark 4 являются первыми на рынке, которые получили твердотельные накопители
 
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