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Семья Олексина купила еще один колхоз, чтобы нарастить мощности на продовольственном рынке

25.03.2021 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания «Велес-Мит», входящая в группу «Энерго-Оил» семьи Алексея Олексина, приобрела сельскохозяйственное предприятие с молочно-товарным комплексом «Полочаны» в Молодечненском районе.




Фото: Велес-Мит

Сумма сделки не разглашается. По данным МЛЫН.BY, «Велес-Мит» приобрел «Полочаны» «по рыночной стоимости».

«Полочаны» надеются увеличить площадь собственных сельскохозяйственных угодий в 2 раза, пишет tut.by. Это в свою очередь позволит «Велес-Мит» укрепить позиции в продовольственном секторе как внутри страны, так и за ее пределами, сообщили в компании.

В планах «Велес-Мита» вывести новый объект на уровень эффективности своего основного сельскохозяйственного актива — ОАО «Городилово» в Молодечненском районе, которое по итогам 2020 года назвали самым эффективным среди хозяйств Минской области.


Фото: Велес-Мит

В 2015 году Александр Лукашенко разрешил компании Олексина возвести два крупных свинокомплекса в Молодечненском районе, несмотря на недовольство местных жителей. «Велес-Мит» получил налоговые преференции, которые полагаются при реализации подобных инвестпроектов. Кроме того, Лукашенко одобрил продажу «Велес-Миту» госпакета акций сельхозпредприятия «Городилово» за 34,3 млрд неденоминированных рублей. Сейчас это СПК объединяет 5 ферм и 3190 гектаров пахотных земель.

В 2017 и 2019 годах были введены в эксплуатацию свинокомплексы «Совлово» и «Полочаны» на 100 тыс. голов свиней в год каждый. Объем инвестиций в проект оценивался в 70 млн евро.


Согласно указу Лукашенко, «Велес-Мит» должен был построить два свиноводческих комплекса в деревне Совлово и в районе агрогородка Полочаны Молодечненского района и подъездные дороги к ним. При этом объекты инженерной и транспортной инфраструктуры после завершения их строительства подлежали безвозмездной передаче в государственную собственность. Фото: Велес-Мит

«Велес-Мит» летом 2014 года стал «правопреемником» компании «Трайпл-Велес», которая появилась в Молодечно в 2009 году после приватизации местного мясокомбината. Выполняя указ президента, холдинг «Трайпл» купил у государства мясокомбинат, приняв на себя обязательства по выплате всех долгов предприятия, «Велес-Мит» планировал построить свинокомплексы и таким образом загрузить мощности нового мясоперерабатывающего завода.

Алексей Олексин стал управлять «Велес-Митом» после раздела бизнеса с основателем «Трайпла» Юрием Чижом.


Фото: Велес-Мит

На сегодня молодечненский мясокомбинат имеет производственную мощность 900 тонн колбасных изделий и мясных деликатесов в месяц, 150 тонн полуфабрикатов в месяц. Согласно данным сайта «Велес-Мита», на предприятии работает 1170 человек.

Семье Алексея Олексина также принадлежат МТБанк, табачная фабрика, сеть «Табакерка», оператор мониторинга транзитных перевозок, логистическая компания и другие структуры.
 
 
 
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Компания «Велес-Мит», входящая в группу «Энерго-Оил» семьи Алексея Олексина, приобрела сельскохозяйственное предприятие с молочно-товарным комплексом «Полочаны»...
 
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