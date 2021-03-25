Семья Олексина купила еще один колхоз, чтобы нарастить мощности на продовольственном рынке













Фото: Велес-Мит





Сумма сделки не разглашается. По данным МЛЫН.BY, «Велес-Мит» приобрел «Полочаны» «по рыночной стоимости».





пишет tut.by. Это в свою очередь позволит «Велес-Мит» укрепить позиции в продовольственном секторе как внутри страны, так и за ее пределами, сообщили в компании. «Полочаны» надеются увеличить площадь собственных сельскохозяйственных угодий в 2 раза,tut.by. Это в свою очередь позволит «Велес-Мит» укрепить позиции в продовольственном секторе как внутри страны, так и за ее пределами, сообщили в компании.





В планах «Велес-Мита» вывести новый объект на уровень эффективности своего основного сельскохозяйственного актива — ОАО «Городилово» в Молодечненском районе, которое по итогам 2020 года назвали самым эффективным среди хозяйств Минской области.









Фото: Велес-Мит





В 2015 году Александр Лукашенко разрешил компании Олексина возвести два крупных свинокомплекса в Молодечненском районе, несмотря на недовольство местных жителей. «Велес-Мит» получил налоговые преференции, которые полагаются при реализации подобных инвестпроектов. Кроме того, Лукашенко одобрил продажу «Велес-Миту» госпакета акций сельхозпредприятия «Городилово» за 34,3 млрд неденоминированных рублей. Сейчас это СПК объединяет 5 ферм и 3190 гектаров пахотных земель.





В 2017 и 2019 годах были введены в эксплуатацию свинокомплексы «Совлово» и «Полочаны» на 100 тыс. голов свиней в год каждый. Объем инвестиций в проект оценивался в 70 млн евро.









Согласно указу Лукашенко, «Велес-Мит» должен был построить два свиноводческих комплекса в деревне Совлово и в районе агрогородка Полочаны Молодечненского района и подъездные дороги к ним. При этом объекты инженерной и транспортной инфраструктуры после завершения их строительства подлежали безвозмездной передаче в государственную собственность. Фото: Велес-Мит





«Велес-Мит» летом 2014 года стал «правопреемником» компании «Трайпл-Велес», которая появилась в Молодечно в 2009 году после приватизации местного мясокомбината. Выполняя указ президента, холдинг «Трайпл» купил у государства мясокомбинат, приняв на себя обязательства по выплате всех долгов предприятия, «Велес-Мит» планировал построить свинокомплексы и таким образом загрузить мощности нового мясоперерабатывающего завода.





Алексей Олексин стал управлять «Велес-Митом» после раздела бизнеса с основателем «Трайпла» Юрием Чижом.









Фото: Велес-Мит





На сегодня молодечненский мясокомбинат имеет производственную мощность 900 тонн колбасных изделий и мясных деликатесов в месяц, 150 тонн полуфабрикатов в месяц. Согласно данным сайта «Велес-Мита», на предприятии работает 1170 человек.





Семье Алексея Олексина также принадлежат МТБанк, табачная фабрика, сеть «Табакерка», оператор мониторинга транзитных перевозок, логистическая компания и другие структуры.