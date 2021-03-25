ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Начальником ГУБОПиК стал бывший глава службы безопасности МВД Андрей Паршин

25.03.2021 21:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший глава службы безопасности МВД Андрей Паршин стал начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), указано на сайте ведомства.



Когда Паршин возглавил ГУБОПиК, точно неизвестно, пишет Медиазона. Официальной информации о его назначении не было.

До назначения Паршин занимал должность начальника главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД.

Ранее ГУБОПиК руководил Николай Карпенков, которого 19 ноября Лукашенко назначил заместителем министра внутренних дел и командующим внутренними войсками.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший глава службы безопасности МВД Андрей Паршин стал начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), указано...
 
Новости дня
Новости разные
 
Першая прэс-канфэрэнцыя прэзыдэнта ЗША Байдэна. Відэатрансляцыя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by