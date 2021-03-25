|
Начальником ГУБОПиК стал бывший глава службы безопасности МВД Андрей Паршин
Источник материала: Партизан
Бывший глава службы безопасности МВД Андрей Паршин стал начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), указано на сайте ведомства.
Когда Паршин возглавил ГУБОПиК, точно неизвестно,
До назначения Паршин занимал должность начальника главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД.
Ранее ГУБОПиК руководил Николай Карпенков, которого 19 ноября Лукашенко назначил заместителем министра внутренних дел и командующим внутренними войсками.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший глава службы безопасности МВД Андрей Паршин стал начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК), указано...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)