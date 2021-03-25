МВД: за попытку реабилитировать нацизм в Гомеле возбуждено дело

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пишет Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении гомельского пенсионера за попытку реабилитации нацизма, сообщили в МВД,Sputnik.





По данным ГУБОПиК, 69-летний мужчина еще в 2016 году создал и в последующем администрировал несколько сайтов и страниц в соцсетях, где публиковал экстремистские материалы.





"Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма", – сообщили Sputnik в Министерстве внутренних дел Беларуси.





В феврале судом Железнодорожного района Гомеля публикации пенсионера были признаны экстремистскими и заблокированы.





В МВД сообщили, что в статьях "День памяти жертв несостоявшейся сталинско-гитлеровской сделки", "Майн Кампф" стала в Германии бестселлером", "Слуги сатаны" пенсионер пытался реабилитировать и оправдать нацизм, восхищался и прославлял Национал-социалистическую рабочую партию Германии и одобрял преступления, установленные приговором Международного трибунала.





Кроме того, что публикации по решению суда были заблокированы, принято решение прекратить функционирование интернет-ресурсов, тиражировавших эти материалы.



























