Эксперт — о нежелании Лукашенко приватизировать госпредприятия: «Если его прижмут, то он может продать все, что угодно»

Во вторник 23 марта Александр Лукашенко побывал в Гатово (Минский район), где посетил ОАО «Минское производственное кожевенное объединение». Генеральный директор предприятия Ольга Политико рассказала Лукашенко, что развитию завода мешают «висящие на шее» долги перед мясокомбинатами за поставленное сырье в размере более 8 млн рублей.





Затем Лукашенко поднял вопрос приватизации предприятия и напомнил, что прежде чем продать завод, необходимо согласовать это решение с трудовым коллективом, местной властью, правительством и лично с ним: он либо утверждает это решение, либо нет.





Выяснилось, что работники завода проголосовали против продажи предприятия. Не нашлось замечаний у райисполкома и облисполкома. По словам председателя Минского облисполкома Александра Турчина, «инвестор на это предприятие нужен, но продажа одному из игроков рынка ограничивает конкуренцию».





В итоге Лукашенко поручил правительству выделить для предприятия 8-9 млн белорусских рублей, чтобы оно могло выплатить задолженность перед мясокомбинатами и сосредоточиться на своей работе.





«Никакой приватизации этого предприятия быть не может. Переработка кожевенного сырья — это стратегическая отрасль нашей страны», — сказал Лукашенко.





спросила у известного белорусского политика и экономиста Льва Марголина, почему Лукашенко опасается приватизации госпредприятий, будет ли он их продавать при острой нехватке денег в бюджете и правда ли, что рабочие заводов против приватизации. «Брестская газета»у известного белорусского политика и экономистапочему Лукашенко опасается приватизации госпредприятий, будет ли он их продавать при острой нехватке денег в бюджете и правда ли, что рабочие заводов против приватизации.





Рабочие госпредприятий против приватизации?





Лев Марголин отметил, что не проводил социологические опросы рабочих госпредприятий, против приватизации они или нет. Но он уверен, что уже очень многие рабочие заводов понимают, что частное предприятие лучше государственного. И убеждать их в этом уже не требуется.





«Я заметил, что категорически против приватизации выступают рабочие, которые понимают, что на приватизированных предприятиях им не найдется места. Это люди, которые привыкли получать зарплату, несильно напрягаясь. Они понимают, что их квалификация и старательность не совсем соответствуют требованиям частного предприятия. А остальные, я думаю, уже вполне созрели для того, чтобы работать на частных предприятиях», — считает эксперт.





По его словам, рабочие, которые против приватизации, прекрасно понимают, что единственный способ существовать для них — это работать на госпредприятиях. А если их не будет, то не будет и этих рабочих.





«Я думаю, что таких рабочих мало. Хотя на некоторых госпредприятиях их концентрация достаточно высока, просто потому что эти люди нигде больше не смогут работать. Ведь никто не будет терпеть человека, который, скажем так, выпивает, прогуливает работу или изготавливает бракованные детали. На госпредприятиях такие люди худо-бедно еще существуют. Именно поэтому эти заводы зачастую бывают убыточными, нерентабельными и т.д.», — отмечает экономист.





Все понимают, что приватизация – это хорошо





Лев Марголин считает, что не нужно лезть в учебники по экономике, чтобы объяснить, почему приватизация — это хорошо, и почему она спасет нашу экономику. Для этого достаточно привести простой пример. Если человек распоряжается своими деньгами, а не государственными, то он 10 раз подумает, куда их вложить и как использовать, сколько людей нанять для выполнения той или иной работы.





«Если сравнивать страны с рыночной экономикой и страны с плановой экономикой, то это сравнение всегда не в пользу последней. Мы это прекрасно видели в советские времена, когда могли сравнивать уровень жизни в ФРГ и ГДР. Сейчас можно сравнить Южную Корею (одна из самых высокоразвитых стран мира) и Северную Корею (одна из самых бедных стран мира). Поэтому здесь вопросов в общем-то нет. Приватизация — это не просто хорошо для экономики, это еще и единственный выход, если она хочет дальше существовать», — объясняет эксперт.





Почему Лукашенко препятствует приватизации предприятий





По мнению Льва Марголина, Лукашенко препятствует приватизации, потому что государственными предприятиями легче управлять. Ведь ему нужен не экономический рост и процветание страны, а управляемость. Главная цель Лукашенко — сохранить власть и тем самым сохранить себя. А это гораздо проще сделать при государственных предприятиях, жизнь которых зависит от властей.





«Причем это настолько продвинуто в нашей стране, что учителя могут слышать от директора школы фразу «Мы люди государевы, поэтому как бы получается, что Лукашенко дает работу и выплачивает зарплату». Частный сектор тоже можно подчинить и прижать к ногтю. Но сделать это все-таки сложнее. Вот поэтому Лукашенко противится приватизации», — считает экономист.





При этом он уверен, что если нехватка денег в госбюджете будет угрожать режиму личной власти, то Лукашенко может продать все, что угодно. Как это было с продажей «Белтрансгаза» России.





«Я думаю, что при нехватке денег Лукашенко будет продавать предприятия точечно. Если его прижмут, то он может продать все, что угодно. В том числе и «Беларуськалий». Но только в том случае, если нехватка денег приобретет критические масштабы», — подытожил Лев Марголин.



Госпредприятия: убытки растут, прибыль падает





По данным Национального статистического комитета, сектор госпредприятий насчитывает 3 169 компаний. В них трудится 1,239 млн человек. В 2020 году госпредприятия обеспечили почти 70% от республиканского объема промышленного производства. При этом примерно половина из них относится к субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства.





В прошлом году доля убыточных предприятий в госсекторе была высокой — 13,1%, а в Могилевской области и вовсе 18%. Количество убыточных предприятий выросло с 935 в 2019-м до 1 040 в 2020-м, а чистый убыток — в 3,5 раза (до 6,3 млрд рублей).





По итогам 2020 года чистая прибыль в госсекторе составила всего 242,1 млн рублей. Для сравнения: в 2018 году она была на уровне 1,8 млрд рублей, а в 2019 году — почти 5,5 млрд рублей. Получается, что чистая прибыль в госсекторе в прошлом году сократилась по сравнению с 2018-м примерно в 7,3 раза, а по сравнению с 2019-м — в 22,7 раза.







