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Криштиану Роналду останется в "Юве" до 2022-го. Он потребует усиления состава
Источник материала: Партизан
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может остаться в клубе. Португалец отработает до конца свой контракт, истекающий летом 2022 года.
Тем не менее 36-летний игрок намерен предъявить определенные условия руководству "бьянконери". Роналду хочет,
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может остаться в клубе. Португалец отработает до конца свой контракт, истекающий летом 2022 года.
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