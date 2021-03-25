﻿ Без плойки, без утюга, без бигуди - вообще без всего. Гениальный способ сделать голливудские локоны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Без плойки, без утюга, без бигуди - вообще без всего. Гениальный способ сделать голливудские локоны

25.03.2021 21:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Какая женщина не хочет локоны? Спросили бы мы, если б не боялись прослыть сексистами со стереотипным мышлением. Поэтому будем говорить за себя: LADY локоны любят, а вот плойки, утюги и прочие приблуды для их создания — нет. Если у вас тоже руки известно откуда растут, а бегать по каждому поводу в салон неохота, этот способ для вас. Все всегда говорят «испробовано на себе», но мы правда попробовали — и это работает!

Бонусы гениального метода:

  • Этот способ укладки абсолютно не травматичен для волос, т.к. они не подвергаются воздействию высоких температур;
  • В отличие от ситуации с бигуди, например, вы спокойно сможете спать ночью, а наутро получить те самые вожделенные локоны — мягкие и естественные, а не вот это вот великолепие — «Мальвина, я твой друг Артемон»;
  • Если вы не справитесь с этим, то мы даже и не знаем уже, правда…

Что понадобится для укладки:

  • Мягкий поясок от халата, тонкий шарфик или платок (лучше из той ткани, что не скользит), на худой конец — и колготки сгодятся (вариант для отчаянных: укладка или смерть);
  • Мусс/пенка для укладки (это по желанию — вы лучше знаете, чего ждать от своих волос);
  • Две резинки для волос.

Как сотворить этот мейджик:

1. Разделяем волосы на пробор и кладем наш пояс/шарфик или что там у вас перпендикулярно. Если вы не понимаете, как это (мы бы сами не поняли) — это вот так.


2. Одну половину волос вместе с поясом пока закрепите резинкой, чтобы она вам не мешала, пока вы работаете с другой.

3. Начните плести волосы со стороны лба. Возьмите первую прядь и обкрутите вокруг пояса в направлении от лица — вот таким образом:


4. Вторую прядь возьмите из теменной зоны и обкрутите вокруг пояса навстречу первой пряди.


5. Добавьте к первой пряди немного волос и продолжите плетение. То же самое со второй прядью. То есть: плетите косичку, поочередно подбирая по прядке то со стороны лба, то со стороны затылка, пока не вплетете все волосы. Должно получиться так:


6. Проделайте то же со второй стороной и закрепите обе косички резинками на концах.


Нюансики: тем, у кого волосы непослушные, лучше делать такое плетение на слегка подсушенные после мытья пряди, предварительно нанеся на них укладочное средство. И поспать с этой прической ночь (если волосы податливые, хватит и пары часов с ней походить).

После — распускайте. Можете расчесать (будет пушистее и объемнее), можете просто пройтись рукой и зафиксировать лаком нужную вам форму (будет фактурнее). Вы великолепны!


Скриншоты мы надергали из этого видео — можете посмотреть целиком:

Внимание! Если на пункте 4 (там где что-то про теменную зону) вы затосковали и поняли, что не справитесь (или что вам не хватит волос, чтобы что-то куда-то крутить и со стороны лба и с затылка), есть вариант еще проще!

Его, кстати, демонстрирует очаровательная белоруска — наслаждайтесь:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какая женщина не хочет локоны? Спросили бы мы, если б не боялись прослыть сексистами со стереотипным мышлением. Поэтому будем говорить за себя: LADY локоны любят, а...
 
Новости дня
Новости разные
 
Семья Олексина купила еще один колхоз, чтобы нарастить мощности на продовольственном рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by