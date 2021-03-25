Без плойки, без утюга, без бигуди - вообще без всего. Гениальный способ сделать голливудские локоны

Источник материала: Tut.by

Какая женщина не хочет локоны? Спросили бы мы, если б не боялись прослыть сексистами со стереотипным мышлением. Поэтому будем говорить за себя: LADY локоны любят, а вот плойки, утюги и прочие приблуды для их создания — нет. Если у вас тоже руки известно откуда растут, а бегать по каждому поводу в салон неохота, этот способ для вас. Все всегда говорят «испробовано на себе», но мы правда попробовали — и это работает!

Бонусы гениального метода:

Этот способ укладки абсолютно не травматичен для волос, т.к. они не подвергаются воздействию высоких температур;

В отличие от ситуации с бигуди, например, вы спокойно сможете спать ночью, а наутро получить те самые вожделенные локоны — мягкие и естественные, а не вот это вот великолепие — «Мальвина, я твой друг Артемон»;

Если вы не справитесь с этим, то мы даже и не знаем уже, правда…

Что понадобится для укладки:

Мягкий поясок от халата, тонкий шарфик или платок (лучше из той ткани, что не скользит), на худой конец — и колготки сгодятся (вариант для отчаянных: укладка или смерть);

Мусс/пенка для укладки (это по желанию — вы лучше знаете, чего ждать от своих волос);

Две резинки для волос.

Как сотворить этот мейджик:

1. Разделяем волосы на пробор и кладем наш пояс/шарфик или что там у вас перпендикулярно. Если вы не понимаете, как это (мы бы сами не поняли) — это вот так.





2. Одну половину волос вместе с поясом пока закрепите резинкой, чтобы она вам не мешала, пока вы работаете с другой.

3. Начните плести волосы со стороны лба. Возьмите первую прядь и обкрутите вокруг пояса в направлении от лица — вот таким образом:





4. Вторую прядь возьмите из теменной зоны и обкрутите вокруг пояса навстречу первой пряди.





5. Добавьте к первой пряди немного волос и продолжите плетение. То же самое со второй прядью. То есть: плетите косичку, поочередно подбирая по прядке то со стороны лба, то со стороны затылка, пока не вплетете все волосы. Должно получиться так:





6. Проделайте то же со второй стороной и закрепите обе косички резинками на концах.





Нюансики: тем, у кого волосы непослушные, лучше делать такое плетение на слегка подсушенные после мытья пряди, предварительно нанеся на них укладочное средство. И поспать с этой прической ночь (если волосы податливые, хватит и пары часов с ней походить).

После — распускайте. Можете расчесать (будет пушистее и объемнее), можете просто пройтись рукой и зафиксировать лаком нужную вам форму (будет фактурнее). Вы великолепны!





Скриншоты мы надергали из этого видео — можете посмотреть целиком:

Внимание! Если на пункте 4 (там где что-то про теменную зону) вы затосковали и поняли, что не справитесь (или что вам не хватит волос, чтобы что-то куда-то крутить и со стороны лба и с затылка), есть вариант еще проще!

Его, кстати, демонстрирует очаровательная белоруска — наслаждайтесь: