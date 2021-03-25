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Лидеру неофициального Союза поляков Беларуси Анжелике Борис дали 15 суток за организацию ярмарки ремесленников

25.03.2021 21:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 23 марта в Гродно задержали лидера неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анжелику Борис. Она успела сообщить в Facebook, что ее везут в Ленинский РОВД.



Лидеру неофициального Союза поляков Беларуси Анжелике Борис дали 15 суток за организацию ярмарки ремесленников.

На свободу оттуда она не вышла, пишет kp.by, до суда ее оставили в ИВС. 24 марта стало известно, что было дальше.

Анжелику Борис судили за нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Как сообщает сайт незарегистрированной организации znadniemna.pl, причина задержания Анжелики Борис — организация традиционного праздника ремесленников «Гродненские Казюки 2021». Дело в том, что в Гродно в марте уже несколько лет параллельно проводятся два праздника ремесленников «Казюки».

Один организовывает зарегистрированный в Беларуси Союз поляков. Ярмарка проходит на главной улице города — Советской или на площади Советской, как это было в этом году. Сюда приезжает много ремесленников из разных городов Беларуси. Второй праздник проводит не признанная властями организация. Эта ярмарка имеет камерный формат. В итоге за организацию ярмарки Анжелика Борис получила 15 суток ареста. Это решение суда она будет опротестовывать, - сообщает TUT.BY
 
Теги: Гродно
 
 
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Вечером 23 марта в Гродно задержали лидера неофициального Союза поляков Беларуси (СПБ) Анжелику Борис. Она успела сообщить в Facebook, что ее везут в Ленинский РОВД.
 
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