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За участие в протестах августа 2020-го задержали 10 футбольных фанатов
Источник материала: Партизан
За участие в протестах августа 2020-го задержали 10 футбольных фанатов. Это жители Молодечненского района в возрасте 18-42 лет. Их вычислили оперативники ГУБОПиК и местного уголовного розыска, сообщает пресс-служба МВД.
Фанаты в сцепке в августе 2020-го в Молодечно / Скриншот с видео
По версии милиции,
Всех задержанных, находящихся в изоляторе временного содержания, признали подозреваемыми по уголовному делу "об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, или участие в них".
С августа 2020-го по всей Беларуси были задержаны десятки, а возможно, и сотни футбольных фанатов, участвовавших в протестах против фальсификации выборов.
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За участие в протестах августа 2020-го задержали 10 футбольных фанатов. Это жители Молодечненского района в возрасте 18-42 лет. Их вычислили оперативники ГУБОПиК и...
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