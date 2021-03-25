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В центре Минска продолжают находиться силовики и спецтехника

25.03.2021 21:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В центре Минска по состоянию на 20.00-20.30 25 марта продолжали концентрироваться сотрудники силовых структур и спецтехника, передает корреспондент БелаПАН, ведущий мониторинг ситуации.

 

В центре Минска продолжают находиться силовики и спецтехника

 

Возле Национальной академии наук и кинотеатра «Октябрь» силовики ходят группами от трех до 12 человек, неподалеку стоит их транспорт, в том числе автозаки.

Техника стоит возле здания администрации Советского района на ул. Дорошевича между ул. Я.Коласа и пр. Независимости.

На перекрестке пр. Независимости, пр. Машерова и ул. Козлова ГАИ некоторое время пропускала в сторону центра лишь отдельные автомобили, затем движение было открыто.

Спецтехника была припаркована на ул. Я.Купалы и ул. Пашкевич за оперным театром. Возле цирка и на пл. Победы стояли автозаки. Желтые автобусы, тентованные грузовики и автозаки находились возле пл. Независимости со стороны пл. Мясникова (одно из традиционных мест концентрации техники силовых структур). ГАИ не пропускала автомобили на пр. Независимости со стороны ул. Бобруйской.

На Октябрьской площади и в целом вдоль проспекта Независимости немногочисленные прохожие, на перекрестках сотрудники ГАИ, по тротуарам ходят патрули, по проезжей части курсируют микроавтобусы под управлением лиц в спортивных костюмах и масках.

На пр. Победителей, в том числе возле стелы, обстановка спокойная.

Возле парка Челюскинцев стояли тентованные грузовики, которые затем двинулись в сторону Уручья в сопровождении ГАИ.

Во многих районах слышны салюты по случаю Дня Воли, граждане кричат «Жыве Беларусь!» (в Каменной Горке). Накануне вечером, в 23.34, также запускались салюты (время соответствует статье 23.34 старого Кодекса об административных правонарушениях об ответственности за несанкционированные акции, по которой были осуждены десятки тысяч человек).

По данным волонтеров, 25 марта в Минске задержано не менее 54 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В центре Минска по состоянию на 20.00-20.30 25 марта продолжали концентрироваться сотрудники силовых структур и спецтехника, передает корреспондент БелаПАН, ведущий...
 
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