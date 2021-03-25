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Популярный блогер: эпоху «транзита власти» в России можно считать завершенной
Источник материала: Навiны
Вопреки «прогнозам» ютубовских блогеров и деятелей несистемной оппозиции, события последних дней окончательно убеждают, что президент Путин останется на своем посту и дальше, пишут
Популярный блогер Валерий Савельев
Следом Путин сделал прививку от ковида, тем самым не только обезопасив себя от возможных неприятностей, но и еще раз убедив мир в том, что он здоров и бодр.
Ну, а третьим фактором, отменившим транзит, стали поправки в избирательное законодательство, которые приняла Госдума и по которым Путин еще дважды – целых 12 лет! – сможет занимать президентское кресло в России.
И это, по убеждению Савельева, не совпадение, а продуманная комбинация, реализованная Кремлем ради продления президентских полномочий.
Теперь оппозиция обречена на пребывание в растерянности, Запад в бессильной ярости, а Россия сможет вместе с Китаем вырабатывать «правила для нового мироустройства», уверен блогер. «Думаю, политическая эпоха «транзита власти» закончилась. Путин остался», – заключает Савельев. И в этом смысле с ним трудно не согласиться.
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Вопреки «прогнозам» ютубовских блогеров и деятелей несистемной оппозиции, события последних дней окончательно убеждают, что президент Путин останется на своем...
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