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В Минске задержаны журналисты российских изданий «КоммерсантЪ» и «Известия»

25.03.2021 22:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске 25 марта задержан корреспондент российской газеты «КоммерсантЪ» Кирилл Кривошеев, который освещал акции протеста по случаю Дня Воли, сообщает издание.

 

В Минске задержаны журналисты российских изданий «КоммерсантЪ» и «Известия»
Кирилл Кривошеев. Фото: csn-tv.ru.

 

Кроме того, задержан фотокорреспондент газеты «Известия» (РФ) Павел Волков. Оба доставлены в УВД Октябрьского района.

Ранее стало известно задержании внештатных корреспондентов БелаПАН в Бресте Миланы Харитоновой и Алеся Левчука, а также Натальи Хомутовской («Имена»). Позднее они были отпущены на свободу.

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Минске 25 марта задержан корреспондент российской газеты «КоммерсантЪ» Кирилл Кривошеев, который освещал акции протеста по случаю Дня Воли, сообщает издание.  
 
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