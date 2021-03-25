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Список ресурсов ограниченного доступа пополнился - туда попали Telegram-чаты и аккаунт в Facebook
Источник материала: Tut.by
В Беларуси пополнился список ресурсов ограниченного доступа — туда попали несколько Telegram-чатов, один сайт и аккаунты в Facebook и Twitter.
Не так давно мы
Кроме того, в этом списке оказался сайт springbelarus.org, а также ссылки на Facebook-аккаунт жителя Гомеля и на некий профиль в Twitter (сейчас он недоступен).
Что здесь важно понимать? В черный список ссылка на аккаунт в Facebook внесена с https://. В этой сессии провайдер не может разделить URL-адреса. То есть велика вероятность, что при начале блокировки одной ссылки в Facebook пользователи будут испытывать проблемы с доступом ко всей соцсети в целом в веб-версии.
Напомним, список ресурсов ограниченного доступа недоступен для просмотра обычным пользователям, но доступен для интернет-провайдеров. Решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что это может значить для обычных пользователей.
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