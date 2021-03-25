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Депутаты Европарламента: Лукашенко пытается отвлечь внимание от хаоса в стране, вызванного его узурпацией власти

26.03.2021 06:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

День Воли в нынешнем году в Беларуси имеет особый резонанс, так как он также знаменует начало новой волны мирных демократических протестов, анонсированной Светланой Тихановской.

 

Депутаты Европарламента: Лукашенко пытается отвлечь внимание от хаоса в стране, вызванного его узурпацией власти
Петрас Ауштрявичюс и Роберт Бедронь.

 

Как передает БелаПАН, об этом говорится в совместном заявлении главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберта Бедроня и спецдокладчика ЕП по Беларуси Петраса Ауштрявичюса.

«Каждый год 25 марта белорусы отмечают провозглашение Белорусской Народной Республики в этот день в 1918 году — славную, но короткую страницу в истории Беларуси, поскольку БНР уже через год пала жертвой вторжения Красной Армии, — отмечается в заявлении. — В этом контексте мы глубоко обеспокоены попытками Александра Лукашенко переписать белорусскую историю, подорвать белорусское культурное наследие и провести кампанию по преследованию польского меньшинства, чтобы отвлечь внимание общественности от хаоса, вызванного его собственной узурпацией власти».

Евродепутаты подчеркнули, что онлайн-голосование, начатое на прошлой неделе по инициативе Тихановской, показало, что «белорусы жаждут подлинного диалога между обществом и властью под эгидой международного сообщества». «Это должно привести к новым и свободным выборам в этом году, — говорится в заявлении. — К сожалению, Александр Лукашенко и его приближенные продолжают оставаться глухими к этим призывам. Законные требования белорусских граждан сталкиваются с грубыми репрессиями».

«Несмотря на сотни задокументированных случаев пыток или жестокого обращения и, по меньшей мере, восемь смертей, связанных с протестами, ни один чиновник не был привлечен к ответственности, — подчеркивается в заявлении. — Что еще хуже, законная деятельность адвокатов, активистов гражданского общества, журналистов и правозащитников подвергается уголовному преследованию, поскольку режим пытается сделать так, чтобы эти широко распространенные нарушения основных свобод и прав человека оставались без внимания».

Евродепутаты еще раз подчеркнули, что продолжают поддерживать народ Беларуси в его стремлении к свободе и достоинству.

 
 
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День Воли в нынешнем году в Беларуси имеет особый резонанс, так как он также знаменует начало новой волны мирных демократических протестов, анонсированной...
 
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