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Депутаты Европарламента: Лукашенко пытается отвлечь внимание от хаоса в стране, вызванного его узурпацией власти
Источник материала: Навiны
День Воли в нынешнем году в Беларуси имеет особый резонанс, так как он также знаменует начало новой волны мирных демократических протестов, анонсированной Светланой Тихановской.
Как передает
«Каждый год 25 марта белорусы отмечают провозглашение Белорусской Народной Республики в этот день в 1918 году — славную, но короткую страницу в истории Беларуси, поскольку БНР уже через год пала жертвой вторжения Красной Армии, — отмечается в заявлении. — В этом контексте мы глубоко обеспокоены попытками Александра Лукашенко переписать белорусскую историю, подорвать белорусское культурное наследие и провести кампанию по преследованию польского меньшинства, чтобы отвлечь внимание общественности от хаоса, вызванного его собственной узурпацией власти».
Евродепутаты подчеркнули, что онлайн-голосование, начатое на прошлой неделе по инициативе Тихановской, показало, что «белорусы жаждут подлинного диалога между обществом и властью под эгидой международного сообщества». «Это должно привести к новым и свободным выборам в этом году, — говорится в заявлении. — К сожалению, Александр Лукашенко и его приближенные продолжают оставаться глухими к этим призывам. Законные требования белорусских граждан сталкиваются с грубыми репрессиями».
«Несмотря на сотни задокументированных случаев пыток или жестокого обращения и, по меньшей мере, восемь смертей, связанных с протестами, ни один чиновник не был привлечен к ответственности, — подчеркивается в заявлении. — Что еще хуже, законная деятельность адвокатов, активистов гражданского общества, журналистов и правозащитников подвергается уголовному преследованию, поскольку режим пытается сделать так, чтобы эти широко распространенные нарушения основных свобод и прав человека оставались без внимания».
Евродепутаты еще раз подчеркнули, что продолжают поддерживать народ Беларуси в его стремлении к свободе и достоинству.
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Депутаты Европарламента: Лукашенко пытается отвлечь внимание от хаоса в стране, вызванного его узурпацией власти
День Воли в нынешнем году в Беларуси имеет особый резонанс, так как он также знаменует начало новой волны мирных демократических протестов, анонсированной...
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