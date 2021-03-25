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Социолог рассказал о новом наполнении Дня воли

26.03.2021 06:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Социолог рассказал о новом наполнении Дня воли
Празднование столетия Белорусской Народной Республики в Минске, 25 марта 2018. REUTERS/Vasily Fedosenko
День воли сегодня связан не только с исторической памятью, но и получает новое наполнение, заявил в интервью DW доктор социологии, руководитель Белорусской аналитической мастерской (BAW) в Варшаве Андрей Вардомацкий.

Восприятие белорусами Дня Воли, по словам социолога, меняется. Несмотря на запреты властей, оппозиции все же удавалось организовывать в этот день митинги и собрания, и именно с этими событиями стало ассоциироваться 25 марта в общественном сознании.

"Сегодня речь идет не только о связи события 25 марта 1918 года с исторической памятью. Происходит формирование эмоционально-гражданского линка с тем, как в последние десятилетия отмечался День Воли. То есть, сами празднования сформировали содержательно-эмоциональное отношение к этой дате", - говорит ученый.


Бело-красно-белая символика, в свою очередь, не только напоминает людям об исторических событиях - она становится символом выражения ими своей политической позиции, говорит Вардомацкий. Иными словами, поясняет он, на смену культурно-историческому наполнению приходит идентификационно-политическое.

Социолог также отмечает, что у многих белорусов формируется эмоциональная связь и с другой символикой - государственной: "Если спросить сейчас у представителя более молодого поколения, что для него означает красно-зеленый флаг, то он ответит, что это флаг на автозаке", - считает Вардомацкий.

Нынешний государственный флаг Беларуси был утверждён в 1995 году после референдума, на котором его поддержали 75,1% проголосовавших. Новая символика заменила бело-красно-белый флаг, использовавшийся с 1991 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Меняется и восприятие национальной символики, считает Вардомацкий.
 
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