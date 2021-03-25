﻿ «Савушкин продукт» продолжает снижать количество сахара в фруктовых йогуртах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Савушкин продукт» продолжает снижать количество сахара в фруктовых йогуртах

26.03.2021 07:01 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

«Савушкин продукт» на 11% снизил уровень сахара в своих йогуртах «Оптималь» с фруктовыми вкусами. Работа в этом направлении продолжается и в других линейках выпускаемой компанией продукции.

Изменение рецептуры коснулось как густых, так и питьевых йогуртов, выпускаемых под брендом «Савушкин». Уменьшение доли сахара позволит сделать продукт еще более привлекательным для покупателей.

В питьевых йогуртах «Савушкин» сахара стало меньше на 14%. Сегодня это йогурты со вкусом лесных ягод, ананаса и дыни, вишни и черешни.

В густых йогуртах данной торговой марки количество сахара снизилось на 10%. Их можно найти на прилавках магазинов в стаканчиках весом 120 и 350 граммов. Более привлекательными для сторонников ЗОЖ стали йогурты со вкусом лесных ягод, клубники, страчателла, ананаса и маракуйи, персика и манго.

«Забота о здоровье покупателей – первоочередная задача нашей компании. Разрабатывая продукты, мы всегда стремимся сохранить в них максимальную пользу натурального коровьего молока.  Здорово, что наши технологи смогли изменить рецептуру уже полюбившихся потребителям фруктовых йогуртов таким образом, чтобы при сохранении знакомого вкуса, они стали более полезными и доступными для тех, кто придерживается здорового образа жизни», – прокомментировали нововведение в компании «Савушкин продукт».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым и детям ежедневно употреблять сахар на уровне не более чем 10% от своего суммарного энергопотребления. Эксперты отмечают, что сокращение потребления сахара примерно  до 25 грамм в день принесет дополнительную пользу для здоровья.

Фруктовые йогурты «Савушкин» с пониженным содержанием сахара уже поступили в продажу во все крупнейшие магазины и торговые сети. Опознать продукт с обновленной долей сахара можно по надписи «Меньше сахара», расположенной на боку пластиковой бутылки или стаканчика.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Савушкин продукт» на 11% снизил уровень сахара в своих йогуртах «Оптималь» с фруктовыми вкусами. Работа в этом направлении продолжается и в других линейках...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тихановская о встрече с Науседой: мы говорили о Дне Воли как о празднике, который проявил лучшие качества белорусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.03.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by