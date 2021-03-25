«Савушкин продукт» продолжает снижать количество сахара в фруктовых йогуртах

«Савушкин продукт» на 11% снизил уровень сахара в своих йогуртах «Оптималь» с фруктовыми вкусами. Работа в этом направлении продолжается и в других линейках выпускаемой компанией продукции.

Изменение рецептуры коснулось как густых, так и питьевых йогуртов, выпускаемых под брендом «Савушкин». Уменьшение доли сахара позволит сделать продукт еще более привлекательным для покупателей.

В питьевых йогуртах «Савушкин» сахара стало меньше на 14%. Сегодня это йогурты со вкусом лесных ягод, ананаса и дыни, вишни и черешни.

В густых йогуртах данной торговой марки количество сахара снизилось на 10%. Их можно найти на прилавках магазинов в стаканчиках весом 120 и 350 граммов. Более привлекательными для сторонников ЗОЖ стали йогурты со вкусом лесных ягод, клубники, страчателла, ананаса и маракуйи, персика и манго.

«Забота о здоровье покупателей – первоочередная задача нашей компании. Разрабатывая продукты, мы всегда стремимся сохранить в них максимальную пользу натурального коровьего молока. Здорово, что наши технологи смогли изменить рецептуру уже полюбившихся потребителям фруктовых йогуртов таким образом, чтобы при сохранении знакомого вкуса, они стали более полезными и доступными для тех, кто придерживается здорового образа жизни», – прокомментировали нововведение в компании «Савушкин продукт».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует взрослым и детям ежедневно употреблять сахар на уровне не более чем 10% от своего суммарного энергопотребления. Эксперты отмечают, что сокращение потребления сахара примерно до 25 грамм в день принесет дополнительную пользу для здоровья.

Фруктовые йогурты «Савушкин» с пониженным содержанием сахара уже поступили в продажу во все крупнейшие магазины и торговые сети. Опознать продукт с обновленной долей сахара можно по надписи «Меньше сахара», расположенной на боку пластиковой бутылки или стаканчика.