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Путин назначил Евгения Лукьянова послом России в Беларуси
Источник материала: АФН
Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Беларуси, ранее эту должность занимал Дмитрий Мезенцев.
"Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", - говорится в подписанном указе.
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Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Беларуси, ранее эту должность занимал Дмитрий Мезенцев.
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