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Путин назначил Евгения Лукьянова послом России в Беларуси

26.03.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Беларуси, ранее эту должность занимал Дмитрий Мезенцев.

"Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия", - говорится в подписанном указе.

 
 
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Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Беларуси, ранее эту должность занимал Дмитрий Мезенцев.
 
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