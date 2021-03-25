Джо Байден поборется за пост президента США в 2024 году









Джо Байден, 25 марта 2021 года. Фото: Reuters





«Мой ответ — да. Я планирую бороться за переизбрание, этого я ожидаю», — сказал он.





Ему был также задан вопрос, пишет TUT.BY, рассчитывает ли он участвовать в выборах вместе с Камалой Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента.









«Я в полной мере ожидаю, что так и будет, она прекрасно выполняет работу, она прекрасный партнер», — ответил Байден.





Джо Байдену в настоящее время 78 лет. Он уже является самым пожилым президентом США за всю историю страны.



