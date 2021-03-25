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Путин назначил нового посла России в Беларуси
Источник материала: Партизан
Новым главой российской дипмиссии станет Евгений Лукьянов, ранее он занимал аналогичную должность в Латвии.
Евгений Лукьянов
Владимир Путин подписал указ о назначении посла РФ в Беларуси,
Новым главой российской дипмиссии станет Евгений Лукьянов, до этого момента он занимал аналогичную должность в Латвии. Указ об освобождении его от этой должности также опубликован в четверг.
Что известно о новом российском после
Евгений Лукьянов – девятый руководитель российского посольства в Беларуси.
Он окончил Ленинградский государственный университет в 1974 году с дипломом по специальности "английский язык и литература". Еще в советские времена начал работу на дипломатической службе, успел достаточно продолжительное время поработать замдиректора Эрмитажа. С 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ. С 2012 по 2016 год работал в Совете безопасности РФ (занимал пост помощника, а затем заместителя секретаря СБ).
Куда ушел предыдущий глава миссии
До Лукьянова дипмиссию возглавлял Дмитрий Мезенцев. От должности он был освобожден 19 марта указом Владимира Путина. В тот же день президент Беларуси Александр Лукашенко, который также является председателем Высшего Госсовета Союзного государства, назначил его на освободившуюся после Григория Рапоты должность госсекретаря Союзного государства.
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Новым главой российской дипмиссии станет Евгений Лукьянов, ранее он занимал аналогичную должность в Латвии.
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