Путин назначил нового посла России в Беларуси





Евгений Лукьянов





пишет Sputnik документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Владимир Путин подписал указ о назначении посла РФ в Беларуси,Sputnik документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.





Новым главой российской дипмиссии станет Евгений Лукьянов, до этого момента он занимал аналогичную должность в Латвии. Указ об освобождении его от этой должности также опубликован в четверг.





Что известно о новом российском после

Евгений Лукьянов – девятый руководитель российского посольства в Беларуси.





Он окончил Ленинградский государственный университет в 1974 году с дипломом по специальности "английский язык и литература". Еще в советские времена начал работу на дипломатической службе, успел достаточно продолжительное время поработать замдиректора Эрмитажа. С 1993 по 2006 год находился на руководящих должностях в Дрезднер-банке и ВТБ. С 2012 по 2016 год работал в Совете безопасности РФ (занимал пост помощника, а затем заместителя секретаря СБ).





Куда ушел предыдущий глава миссии





До Лукьянова дипмиссию возглавлял Дмитрий Мезенцев. От должности он был освобожден 19 марта указом Владимира Путина. В тот же день президент Беларуси Александр Лукашенко, который также является председателем Высшего Госсовета Союзного государства, назначил его на освободившуюся после Григория Рапоты должность госсекретаря Союзного государства.















