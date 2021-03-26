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МВД: более 200 человек задержано в стране 25 марта за нарушение закона о массовых мероприятиях, масштабных протестов не было
Источник материала: ОНТ
В Беларуси 25 марта произошли единичные случаи нарушения законодательства о массовых мероприятиях. В основном это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой,
Во Фрунзенском районе Минска задержана группа лиц, у которых были электрошокеры, заточки, топоры, газовые баллончики и план по распространению протестной символики.
За нарушение закона о массовых мероприятиях в Беларуси 25 марта задержали свыше 200 человек. По каждому факту будут проводиться проверки.
ФОТО: БЕЛТА
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МВД: более 200 человек задержано в стране 25 марта за нарушение закона о массовых мероприятиях, масштабных протестов не было
В Беларуси 25 марта произошли единичные случаи нарушения законодательства о массовых мероприятиях. В основном это одиночные пикеты с незарегистрированной...
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