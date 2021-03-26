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Картину стоимостью 2 млн евро в своей квартире нашла семья во Франции
Источник материала: ОНТ
Проживающая в департаменте Марна семья обнаружила в своей квартире картину XVIII века, стоимость которой, по оценкам, 1,5-2 миллиона евро,
Автор полотна – знаменитый французский художник Жан-Оноре Фрагонар. Он написал картину «Философ за чтением» в 70-е годы XVIII века.
Во время инвентаризации наследства семья из Марна нашла полотно у себя в гостиной. Предполагается, что произведение было в квартире около века.
По его словам, подпись на обратной стороне картины – написанное курсивом «Фрагонар» – подтверждает авторство художника.
Полотно выставят на торги 26 июня.
ФОТО: © ARTCENTO/Youtube
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Проживающая в департаменте Марна семья обнаружила в своей квартире картину XVIII века, стоимость которой, по оценкам, 1,5-2 миллиона евро, передает радиостанция Europe 1. ...
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