Картину стоимостью 2 млн евро в своей квартире нашла семья во Франции

Источник материала: ОНТ

Проживающая в департаменте Марна семья обнаружила в своей квартире картину XVIII века, стоимость которой, по оценкам, 1,5-2 миллиона евро, передает радиостанция Europe 1.

Автор полотна – знаменитый французский художник Жан-Оноре Фрагонар. Он написал картину «Философ за чтением» в 70-е годы XVIII века.

Во время инвентаризации наследства семья из Марна нашла полотно у себя в гостиной. Предполагается, что произведение было в квартире около века.

По его словам, подпись на обратной стороне картины – написанное курсивом «Фрагонар» – подтверждает авторство художника.

Полотно выставят на торги 26 июня.

ФОТО: © ARTCENTO/Youtube





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram