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Картину стоимостью 2 млн евро в своей квартире нашла семья во Франции

26.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Картину стоимостью 2 млн евро в своей квартире нашла семья во Франции

Проживающая в департаменте Марна семья обнаружила в своей квартире картину XVIII века, стоимость которой, по оценкам, 1,5-2 миллиона евро, передает радиостанция Europe 1. 

Автор полотна – знаменитый французский художник Жан-Оноре Фрагонар. Он написал картину «Философ за чтением» в 70-е годы XVIII века. 

Во время инвентаризации наследства семья из Марна нашла полотно у себя в гостиной. Предполагается, что произведение было в квартире около века.

По его словам, подпись на обратной стороне картины – написанное курсивом «Фрагонар» – подтверждает авторство художника.  

Полотно выставят на торги 26 июня.

ФОТО: © ARTCENTO/Youtube


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Проживающая в департаменте Марна семья обнаружила в своей квартире картину XVIII века, стоимость которой, по оценкам, 1,5-2 миллиона евро, передает радиостанция Europe 1. ...
 
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