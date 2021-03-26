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«Дай отдохнуть!»: реакция хаски на приставания кошки рассмешила Сеть

26.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Дай отдохнуть!»: реакция хаски на приставания кошки рассмешила Сеть

В интернете набирает популярность видео, на котором кошка пристает к собаке, желая поиграть. 

Домашние животные – самые игривые существа на свете. Кошка по кличке Пенни – яркий тому пример. Она решила поиграть с хаски, который явно не был расположен к этому. Бак спокойно отдыхал, в то время как Пенни то и дело пыталась привлечь к себе его внимание. Хозяйка питомцев записала происходящее на видео, пишет «Ридус». 

Ролик набрал на YouTube более 6 млн просмотров. «Меня очень веселят тщетные попытки хаски успокоить кошку. Такие они забавные», «Видно, что пес любит кошку, он старается к ней относиться очень нежно», – написали в комментариях. 

ФОТО: pixabay

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В интернете набирает популярность видео, на котором кошка пристает к собаке, желая поиграть.  Домашние животные – самые игривые существа на свете. Кошка по кличке...
 
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