|
«Дай отдохнуть!»: реакция хаски на приставания кошки рассмешила Сеть
Источник материала: ОНТ
В интернете набирает популярность видео, на котором кошка пристает к собаке, желая поиграть.
Домашние животные – самые игривые существа на свете. Кошка по кличке Пенни – яркий тому пример. Она решила поиграть с хаски, который явно не был расположен к этому. Бак спокойно отдыхал, в то время как Пенни то и дело пыталась привлечь к себе его внимание. Хозяйка питомцев записала происходящее на видео,
Ролик набрал на YouTube более 6 млн просмотров. «Меня очень веселят тщетные попытки хаски успокоить кошку. Такие они забавные», «Видно, что пес любит кошку, он старается к ней относиться очень нежно», – написали в комментариях.
ФОТО: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интернете набирает популярность видео, на котором кошка пристает к собаке, желая поиграть. Домашние животные – самые игривые существа на свете. Кошка по кличке...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)