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Падение криптовалют, покупка лекарств онлайн и прогнозы белорусской экономике. Рубрика «Ближе к делу»
Источник материала: ОНТ
Криптовалюты падают. Фондовый рынок снижается. Биткоин потерял уже 10% из-за того, что может стать вне закона в США. Плохое настроение на рынке бумаг из-за опасений полного нарушения глобальных цепочек поставок. «Давит» на игроков «кит на пляже»: судно, которое село на мель в Суэцком канале. С кем «работает» белорусская товарная биржа и что будет с лекарствами и экономикой Беларуси по мнению международного рейтингового агентства?
Продажу лекарств в интернете предлагает обсудить Минздрав. Причина понятна: это удобно и довольно безопасно в условиях пандемии. Торговать в розницу и доставлять покупки смогут компании, у которых есть на это разрешение. 15 фирм уже готовы перейти на такой формат. По поводу продажи онлайн рецептурных лекарств ясности пока нет. Минздрав будет готовить постановление, где определит все требования к реализации препаратов по «удалёнке». Проект указа есть на правовом портале. Оставить комментарий можно до 5 апреля. Уже есть предложения. К примеру, разрешить перевозку купленных в интернете лекарств курьерским службам.
Ждёт предложений белорусов и рынок ценных бумаг. Проект постановления Минфина обсуждают на правовом портале. Изменения касаются трёх постановлений, связанных с эмиссией и госрегистрацией эмиссионных ценных бумаг, регулированием и раскрытием информации.
Срок может сократиться. Предлагаются новые способы закрытого размещения дополнительного выпуска акций и возможность эмиссии облигаций с переменным процентным доходом. Документ может вступить в силу в конце апреля. Фондовый рынок Беларуси будет активно интегрироваться в мировую финансовую систему. Минфин присоединился к Международной организации комиссий по ценным бумагам.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s прогнозирует рост экономики Беларуси в этом году на 0,5%. Долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в рублях и валюте без изменений – на уровне «B». Прогноз негативный. Аналитики агентства имеют в виду риски, связанные с повышенным спросом на валюту и частичным оттоком депозитов. Вместе с тем агентство заявляет о поддержании умеренного уровня госдолга и гибкого валютного курса. На настроениях финансистов не самым позитивным образом отражается и общая ситуация из-за пандемии на рынках капитала.
А вот тех, кто полагается не на прогнозы, а на фортуну, ждут изменения. С 1 апреля юрлица, в том числе иностранные, могут организовывать и проводить онлайн азартные игры только при наличии виртуального игорного заведения и разрешения Министерства по налогам и сборам. В комментарии ведомства указано даже, где можно проверить, есть ли у букмекера лицензия. Новые требования – и к размещению информации в интернете об азартных онлайн-играх. Доступ к сайтам, где есть сведения, нарушающие закон, будет ограничен. На начало года в стране выдано 117 лицензий. Игорных заведений – 297. Два из них – виртуальные. Бюджет уже получил порядка 40 миллионов рублей с налога на игорный бизнес. Сумма подоходного налога с выигрышей – почти на два миллиона меньше.
Цены на нефть «прыгают». Всё из-за севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза. Судно перекрыло важный торговый путь, в том числе транспортировки нефти. 12% мировых грузоперевозок ежедневно проходят через канал. В пробке – около сотни кораблей. И, судя по всему, в очереди придётся стоять дня три. Альтернативный путь из Азии в Европу – длиннее. Значение канала упало во время пандемии. Египту даже пришлось ввести систему скидок, чтобы нарастить поток грузов.
Активнее должна пойти торговля и с нами. На Белорусской товарной бирже появился резидент из Египта. Кто ещё покупает товары на нашей площадке? И на что спрос? Узнаем у Алексея Мацевило, заместителя председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи.
В творческий онлайн практически полностью ушли аукционные дома. Оценить лоты предлагают на виртуальных выставках. В их числе – картину Марка Шагала. Как стало известно, стартовая цена пурпурного пейзажа – почти 220 тысяч долларов. Полотно продадут вместе с работами Моне, Ренуара и Пикассо.
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Падение криптовалют, покупка лекарств онлайн и прогнозы белорусской экономике. Рубрика «Ближе к делу»
Криптовалюты падают. Фондовый рынок снижается. Биткоин потерял уже 10% из-за того, что может стать вне закона в США. Плохое настроение на рынке бумаг из-за опасений...
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