Падение криптовалют, покупка лекарств онлайн и прогнозы белорусской экономике. Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Криптовалюты падают. Фондовый рынок снижается. Биткоин потерял уже 10% из-за того, что может стать вне закона в США. Плохое настроение на рынке бумаг из-за опасений полного нарушения глобальных цепочек поставок. «Давит» на игроков «кит на пляже»: судно, которое село на мель в Суэцком канале. С кем «работает» белорусская товарная биржа и что будет с лекарствами и экономикой Беларуси по мнению международного рейтингового агентства?





Продажу лекарств в интернете предлагает обсудить Минздрав. Причина понятна: это удобно и довольно безопасно в условиях пандемии. Торговать в розницу и доставлять покупки смогут компании, у которых есть на это разрешение. 15 фирм уже готовы перейти на такой формат. По поводу продажи онлайн рецептурных лекарств ясности пока нет. Минздрав будет готовить постановление, где определит все требования к реализации препаратов по «удалёнке». Проект указа есть на правовом портале. Оставить комментарий можно до 5 апреля. Уже есть предложения. К примеру, разрешить перевозку купленных в интернете лекарств курьерским службам.

Ждёт предложений белорусов и рынок ценных бумаг. Проект постановления Минфина обсуждают на правовом портале. Изменения касаются трёх постановлений, связанных с эмиссией и госрегистрацией эмиссионных ценных бумаг, регулированием и раскрытием информации.

Срок может сократиться. Предлагаются новые способы закрытого размещения дополнительного выпуска акций и возможность эмиссии облигаций с переменным процентным доходом. Документ может вступить в силу в конце апреля. Фондовый рынок Беларуси будет активно интегрироваться в мировую финансовую систему. Минфин присоединился к Международной организации комиссий по ценным бумагам.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s прогнозирует рост экономики Беларуси в этом году на 0,5%. Долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги по обязательствам в рублях и валюте без изменений – на уровне «B». Прогноз негативный. Аналитики агентства имеют в виду риски, связанные с повышенным спросом на валюту и частичным оттоком депозитов. Вместе с тем агентство заявляет о поддержании умеренного уровня госдолга и гибкого валютного курса. На настроениях финансистов не самым позитивным образом отражается и общая ситуация из-за пандемии на рынках капитала.

А вот тех, кто полагается не на прогнозы, а на фортуну, ждут изменения. С 1 апреля юрлица, в том числе иностранные, могут организовывать и проводить онлайн азартные игры только при наличии виртуального игорного заведения и разрешения Министерства по налогам и сборам. В комментарии ведомства указано даже, где можно проверить, есть ли у букмекера лицензия. Новые требования – и к размещению информации в интернете об азартных онлайн-играх. Доступ к сайтам, где есть сведения, нарушающие закон, будет ограничен. На начало года в стране выдано 117 лицензий. Игорных заведений – 297. Два из них – виртуальные. Бюджет уже получил порядка 40 миллионов рублей с налога на игорный бизнес. Сумма подоходного налога с выигрышей – почти на два миллиона меньше.

Цены на нефть «прыгают». Всё из-за севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза. Судно перекрыло важный торговый путь, в том числе транспортировки нефти. 12% мировых грузоперевозок ежедневно проходят через канал. В пробке – около сотни кораблей. И, судя по всему, в очереди придётся стоять дня три. Альтернативный путь из Азии в Европу – длиннее. Значение канала упало во время пандемии. Египту даже пришлось ввести систему скидок, чтобы нарастить поток грузов.

Активнее должна пойти торговля и с нами. На Белорусской товарной бирже появился резидент из Египта. Кто ещё покупает товары на нашей площадке? И на что спрос? Узнаем у Алексея Мацевило, заместителя председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи.

Наталья Тарасюк: – Пандемия принесла новые вызовы, но по итогам года биржевой оборот достиг рекордных пяти миллиардов рублей. Сыграла ли роль цифровизация? Алексей Мацевило, заместитель председателя правления ОАО «Белорусская универсальная торговая биржа»: – Безусловно, мы оказались хорошо подготовленными к этим событиям, благодаря тому, что оцифровали весь процесс взаимодействия с нашими клиентами, начиная от аккредитации на биржевых торгах, заканчивая заключением и сопровождением биржевых сделок. – Какие товары стали чаще и больше покупать? – Лесопродукция – это наш классический товар, и он в последнее время пользуется повышенным спросом. Но сельхозпродукция становится одним из основных драйверов роста. Мы рассчитаем, что эта тенденция будет развиваться и дальше. Если говорить в разрезе конкретных товарных позиций, то успешно продаётся сахар, меласса, жом свекловичный, «молочка». – Сколько компаний аккредитованы на бирже? – На бирже уже аккредитовано свыше 25 тысяч компаний, из которых более пяти тысяч это иностранные резиденты. Будет наращиваться китайский вектор. Это будет происходить и по лесоматериалам, по сельскохозяйственным товарам. Египет – это очень интересный перспективный рынок. К сожалению, раньше белорусские товары туда часто попадали через посредников. За счёт чего, мы считаем, наши компании недополучали ту маржу, которую они могли бы получать на этом рынке. Мы активно работаем над исправлением этой ситуации. – Белорусская биржа и торговое представительство России планировали сотрудничать. Что это даст? – Российские компании вошли в тройку иностранных резидентов на нашей бирже. Безусловно, выгоды от этого направления мы получаем. Развивается такое направление, как транзитные сделки, когда российские компании на нашей площадке заключают сделки с компаниями из Литвы, с другими компаниями Европейского союза. Думаю, что это направление станет одним из драйверов роста биржи в ближайшие годы. – В 2020 году были сделки, которые совершались впервые (транзитные сделки по сухому молоку), были и рекорды (рапсовое масло на сумму более одного миллиона евро). Какие у биржи приоритеты в XXI-м? – Мы сейчас всерьёз прорабатываем направление зелёных закупок и товаров, связанных с зелёной экономикой. – А что это за товары? – Это может быть любой товар. Важны технологии его производства. Важен его углеродный след, важна возможность беспрепятственно торговать им на мировых рынках, учитывая возрастающие требования наших партнёров.

В творческий онлайн практически полностью ушли аукционные дома. Оценить лоты предлагают на виртуальных выставках. В их числе – картину Марка Шагала. Как стало известно, стартовая цена пурпурного пейзажа – почти 220 тысяч долларов. Полотно продадут вместе с работами Моне, Ренуара и Пикассо.

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