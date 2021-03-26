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Мужчина не может завершить самый большой в мире пазл из-за нехватки маленькой детали
Источник материала: ОНТ
Титулованный собиратель пазлов Петер Шуберт не может завершить самую большую головоломку из-за того, что ему не хватает всего одной детали,
На протяжении последних 4,5 месяцев Петер каждый день собирал огромный 17-метровый пазл «Путешествие вокруг искусства». В наборе – 54 тысячи фрагментов. Как рассказал мужчина, он тратил на свое любимое занятие 4−5 часов в день, а в выходные иногда это занимало около 14−15 часов.
Когда пазл был практически собран, Петер обнаружил, что не хватает одной детали. Он провел тщательные поиски по всему дому, но так и не нашел ее. Мужчина обратился к производителю с просьбой прислать ему недостающую деталь. На это в компании пообещали отправить Шуберту фрагмент головоломки.
ФОТО: pixabay
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Титулованный собиратель пазлов Петер Шуберт не может завершить самую большую головоломку из-за того, что ему не хватает всего одной детали, пишет Daily Mail. На...
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