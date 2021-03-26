Когда Родина в опасности, нельзя оставаться вне политики, но вовлекаться в нее надо осознанно, а не на эмоциях – бизнес-леди Ирина Абраменко

Источник материала: ОНТ

Можно ли оставаться вне политики, когда страна переживает непростой период? Эту тему в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ обсуждали бизнес-леди Ирина Абраменко и старший преподаватель кафедры межкультурных коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств Валерия Филиппенко.

Валерия Филиппенко: «Августовские события лично для меня дали понимание того, что мы могли куда-то рухнуть вниз, в какую-то просто бездонную пропасть. Я думаю, что вне политики лично мне быть не получится. Был такой мудрец, Гиллель, он говорил: "Если не я, то кто же? А если только за себя, то кто я? И если не сейчас, то когда?"»

Ирина Абраменко: «Я могу быть вне политики [как бизнес-леди], и я бы с радостью была вне политики. О том, можно ли сейчас оставаться вне политики, мне кажется, что или надо уделять должное количество сил и времени, чтобы разбираться, чтобы собирать информацию, чтобы анализировать, если у кого-то нет этой возможности, лучше просто абстрагироваться. Потому что эмоционально увидеть где-то сердечко и побежать – это не то, чем надо заниматься, лучше быть аполитичным. Если уже вовлекаться в эту политическую жизнь, то делать это осознанно. Вообще, я бы очень хотела, чтобы все это улеглось, потому что в спокойных странах большинство населения аполитично, занимается семьей, кулинарией, путешествиями. Потому что то, до какой степени я вовлеклась в политику, оно занимает определенный кусок времени и сил. Потому что я в какой-то степени перфекционист, и чтобы чем-то заниматься, чтобы что-то заявлять, надо в этом разбираться. То есть я стала больше читать политики, больше изучать, какие у нас политические партии есть, у кого какая направленность, что происходит в текущий момент, что делают наши соседи, слушать политических экспертов. Это занимает время. Но, как сказала Валерия, кто, если не я? Родина в опасности. Как когда-то бабушка и дедушка брали винтовки в руки и шли защищать страну, так и я вижу, что не могу оставаться в стороне и делаю то, что могу».