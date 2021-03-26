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Шоколадное яйцо высотой 2 метра изготовили в Италии в честь Данте

26.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шоколадное яйцо высотой 2 метра изготовили в Италии в честь Данте

Неаполитанские шоколатье создали огромное пасхальное яйцо в честь Данте Алигьери. 25 марта в Италии – национальный день великого поэта, пишет ANSA.

Шоколадное яйцо весит 300 килограммов. Его высота – 2 метра. На нем написаны строки из «Божественной комедии» Алигьери. По словам владелицы шоколадной фабрики Маризы Дельвеккьо, кондитеры решили изготовить гигантское яйцо, когда случайно наткнулись на книгу о Данте. 


Национальный день великого поэта отмечается в Италии во второй раз. Праздник был утвержден в прошлом году. 

ФОТО: pixabay 

 

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Неаполитанские шоколатье создали огромное пасхальное яйцо в честь Данте Алигьери. 25 марта в Италии – национальный день великого поэта, пишет ANSA. Шоколадное яйцо...
 
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