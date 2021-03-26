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Шоколадное яйцо высотой 2 метра изготовили в Италии в честь Данте
Источник материала: ОНТ
Неаполитанские шоколатье создали огромное пасхальное яйцо в честь Данте Алигьери. 25 марта в Италии – национальный день великого поэта,
Шоколадное яйцо весит 300 килограммов. Его высота – 2 метра. На нем написаны строки из «Божественной комедии» Алигьери. По словам владелицы шоколадной фабрики Маризы Дельвеккьо, кондитеры решили изготовить гигантское яйцо, когда случайно наткнулись на книгу о Данте.
Национальный день великого поэта отмечается в Италии во второй раз. Праздник был утвержден в прошлом году.
ФОТО: pixabay
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Неаполитанские шоколатье создали огромное пасхальное яйцо в честь Данте Алигьери. 25 марта в Италии – национальный день великого поэта, пишет ANSA. Шоколадное яйцо...
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