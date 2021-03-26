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Генеральная уборка в Бресте. Как проблему чистоты решают с высоты птичьего полета?
Источник материала: ОНТ
В Бресте, куда тепло приходит раньше остальных, наведением порядка уже занялись. Где-то необходим капитальный ремонт, а где-то достаточно благоустроить территорию. Весна оголила проблемы, на помощь дорожникам и коммунальщикам приходят горожане.
Прошедшая зима с резкими перепадами температур существенно подпортила дорожное покрытие. Плюс солевые смеси действуют на асфальт изнутри. Есть участки, где полотно – сплошные дыры. И тут быстрым ремонтом проблему не решить.
По сути это уже новая дорога. Если все технологии укладки будут выполнены, ремонтные службы сюда вернутся не раньше, чем через пять лет. Там, где ямы единичные, работают по так называемому принципу карт, когда замене подлежат небольшие части покрытия
Эта зеленая зона на окраине Бреста – одно из любимых мест отдыха горожан, живописная природа, лес, вода. Именно поэтому здесь не только многолюдно, но и не всегда чисто. И если бытовой мусор хорошо виден вдоль водоёмов, свалки среди леса не сразу разглядишь. На проблему смотрят с высоты птичьего полёта. Задача квадрокоптера – увидеть всё. Каждое нарушение специалисты зафиксируют.
На призыв благоустроить город первыми откликнулись военнослужащие. 111-я артиллерийская бригада располагается в районе Красного Двора. Территория части убрана, вышли Брест привести в порядок. Учитывая специфику службы, благоустройство сродни отдыху.
Трудовая весна волонтёров БРСМ расписана: убрать мусор, сгрести листву, высадить деревья. Но в первую очередь – привести в порядок памятники и братские могилы, параллельно изучая историю.
Территория Бреста занимает около 15 тысяч гектаров. А значит, планы по благоустройству масштабные. Привести в порядок каждый переулок, двор или парковку одним только коммунальным службам нелегко. Заняться уборкой родного города может каждый. Было бы желание. На следующей неделе в Брест придёт теплая весна.
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В Бресте, куда тепло приходит раньше остальных, наведением порядка уже занялись. Где-то необходим капитальный ремонт, а где-то достаточно благоустроить территорию....
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