Генеральная уборка в Бресте. Как проблему чистоты решают с высоты птичьего полета?

Источник материала: ОНТ

В Бресте, куда тепло приходит раньше остальных, наведением порядка уже занялись. Где-то необходим капитальный ремонт, а где-то достаточно благоустроить территорию. Весна оголила проблемы, на помощь дорожникам и коммунальщикам приходят горожане.





Прошедшая зима с резкими перепадами температур существенно подпортила дорожное покрытие. Плюс солевые смеси действуют на асфальт изнутри. Есть участки, где полотно – сплошные дыры. И тут быстрым ремонтом проблему не решить.

Олег Ланец, прораб участка Брестского дорожно-эксплуатационного предприятия: «Верхний слой рассыпался, нецелесообразно ямочный ремонт, делаем полностью замену верхнего слоя – сфрезировываем и весь верхний слой заменяем».

По сути это уже новая дорога. Если все технологии укладки будут выполнены, ремонтные службы сюда вернутся не раньше, чем через пять лет. Там, где ямы единичные, работают по так называемому принципу карт, когда замене подлежат небольшие части покрытия

Николай Якубовский, заместитель председателя Брестского горисполкома: «Мы для себя все плохие участки нанесли на карту города Бреста. Здесь в город въезд со стороны Тюхинич, на Каменецкое кольцо участок и дальше будем идти по магистральным улицам, включая Варшавское шоссе, Ленина, Машерова, Московскую, бульвар Шевченко хотим сделать. То есть план работ на сумму больше трех миллионов рублей есть».

Эта зеленая зона на окраине Бреста – одно из любимых мест отдыха горожан, живописная природа, лес, вода. Именно поэтому здесь не только многолюдно, но и не всегда чисто. И если бытовой мусор хорошо виден вдоль водоёмов, свалки среди леса не сразу разглядишь. На проблему смотрят с высоты птичьего полёта. Задача квадрокоптера – увидеть всё. Каждое нарушение специалисты зафиксируют.

Андрей Филанович, глава администрации Московского района г. Бреста: «Хотим активнее использовать современные средства, чтобы посмотреть не только общегородские, но и территории предприятий, гаражных кооперативов, дачных товариществ, чтобы вместе навести порядок. Также прорабатывается вопрос создания молодежного волонтёрского отряда. Понятно, что под эгидой БРСМ, чтобы можно было оперативно наводить порядок круглый год».

На призыв благоустроить город первыми откликнулись военнослужащие. 111-я артиллерийская бригада располагается в районе Красного Двора. Территория части убрана, вышли Брест привести в порядок. Учитывая специфику службы, благоустройство сродни отдыху.

Сергей Болотько, командир дивизиона 111-й гвардейской артиллерийской бригады: «Фронт работы большой. Примерно 50 гектаров. Территория вдоль реки Муховец, чтобы приезжающие могли наслаждаться природой и порядком».

Трудовая весна волонтёров БРСМ расписана: убрать мусор, сгрести листву, высадить деревья. Но в первую очередь – привести в порядок памятники и братские могилы, параллельно изучая историю.

Александр Зорин, первый секретарь Брестской городской организации БРСМ: «Очень много у нас мест. Это и ближайшие парковые зоны, и лесополосы, парк воинов-интернационалистов, набережная Муховца. Мест, где надо убраться после зимы, много, любой желающий всегда может присоединиться».

Территория Бреста занимает около 15 тысяч гектаров. А значит, планы по благоустройству масштабные. Привести в порядок каждый переулок, двор или парковку одним только коммунальным службам нелегко. Заняться уборкой родного города может каждый. Было бы желание. На следующей неделе в Брест придёт теплая весна.

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