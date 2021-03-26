Бизнес-леди Ирина Абраменко: 3% клиентов ушло из-за моих провластных взглядов

Источник материала: ОНТ

Бизнес-леди Ирина Абраменко и старший преподаватель кафедры межкультурных коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств Валерия Филиппенко в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказали, как травля и буллинг со стороны протестующих сказались на бизнесе и преподавательской деятельности.

На туристическом бизнесе Ирины Абраменко, придерживающейся провластных взглядов, травля со стороны протестующих практически не сказалась.

Ирина Абраменко: «Ушло где-то 3% клиентов, осталось 97. Добавились "ябатьки". 2-3 человека устроили какой-то демарш, одна женщина позвонила и попросила: "Пусть ваш директор отведет меня во дворец к Путину". То есть было пару каких-то случаев, ну и "подзагадили" рейтинг в Google».

Валерия Филиппенко, в свою очередь, рассказала, сколько времени прошло от студенческого неприятия до слов «хоть вы и колорадский жук, но мы вас любим».

Валерия Филиппенко: «9 мая я на антенну от машины вывешиваю георгиевскую ленту. Поэтому нас, кто вывешивает, называют "колорадскими жуками". Такой вот ненависти именно не было. Было такое неприятие, только у небольшой части. Им было странно, почему я не с ними, им хотелось, чтобы я была с ними. И когда я озвучила свою позицию, и говорила: я не с вами, потому что я не признаю вашего лидера, я не буду с вами, – они пытались меня убеждать. Но это были некие эмоциональные посылы, аргументов особенных мне никто не предоставил. Потом они мне писали, они мне звонили. Если первое время, первые числа августа, сентябрь, как-то были достаточно напряженные отношения, я это чувствовала по звонкам, по переписке, по межличностной коммуникации, то потом пошло какое-то потепление. Я думаю, что это и осознание того, что человек может иметь другую позицию, и уважение к нему за это. А еще я думаю, может быть, это из-за того, что они знают: я справедливый человек, справедливый педагог. И даже видя у себя на лекциях иногда тайком какие-то опознавательные знаки или наклейки, бчб-символику, я не преследовала этого студента, он получал оценивание согласно тех знаний, которые он имеет и которые он мне продемонстрировал на экзамене. Это "мы вас любим" прозвучало как раз от этого студента, который был обозначен вот этой символикой».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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