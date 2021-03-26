Почему белорусские женщины стали в первые ряды протестующих, объяснили бизнес-леди Ирина Абраменко и преподаватель Валерия Филиппенко

Источник материала: ОНТ

Бизнес-леди Ирина Абраменко и старший преподаватель кафедры межкультурных коммуникаций Белорусского государственного университета культуры и искусств Валерия Филиппенко в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ попытались объяснить, почему белорусских женщин старались выводить в первые ряды протестующих и почему сами белоруски на это соглашались.

Валерия Филиппенко: «Их лидером стала женщина. То есть возникает такой момент – "и я когда-нибудь смогу". У женщин всегда есть вера в сказку, мечту, мы несколько наивны. Каждая женщина в душе девочка, ребенок, наивное создание. Даже несмотря на то, что она состоялась и дальше идет к самоактуализации. И так далее. Может быть, удар был сюда. А потом, ведь многие женщины, которые изначально ей [Тихановской] поверили, а я знаю таких, теперь – "ой нет, это была ошибка, я ошиблась". Марья Ивановна пошла проголосовала, и я тоже так решила. Марья Ивановна сказала: "Пойдем выйдем, постоим с цветочками", – ну а что мне дома делать, пойду я тоже стану. То есть идет какая-то цепная реакция, без взвешивания поступков, без логической какой-то подоплеки и аргументации. Но как только человек начинает разбираться с тем, что предлагает Светлана Георгиевна [Тихановская] и ее соратники, сразу возникает когнитивный диссонанс. Потому что нет четкой программы ни в одной отрасли – ни в экономической, ни в политической, ни в социокультурной. Есть некая схема, по схеме нельзя строить страну, нужно иметь четкий план по каждому пункту, причем с просчитанными рисками (кадровыми, финансовыми и так далее). Этого мы не увидели ни до выборов, ни после выборов, ни сейчас».

Ирина Абраменко: «На ваш вопрос, наверное, стоит посмотреть с двух сторон. Первая сторона – почему те, кто все это моделирует, активизирует, почему они привлекают женщин? Потому что результат будет более эффективный. Женщина в белом платьице с цветочками выглядит более миролюбиво, нежели мужчина в джинсах. Дети, пенсионеры, инвалиды. И почему у нас это возымело такой успех? Может быть, если бы такие технологии реализовывались где-нибудь в странах Азии, может, это было бы не так популярно. Все-таки результаты Второй мировой войны, где у нас был убит каждый третий, где у нас погибло огромное количество мужчин. Женщины привыкли брать все на свои плечи, поэтому у нас это все пока в генном коде, в культуре белорусской, постсоветской. Я думаю, что здесь почва для подъема женщин более благодатная, чем в каких-то других странах с отличающейся историей».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».





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