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Самые модные солнцезащитные очки этой весны

26.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самые модные солнцезащитные очки этой весны

Солнце все активнее, а значит, пора доставать очки, если вы этого ещё не сделали. Я расскажу, на какие модели стоить обратить более пристальное внимание в этот весенне-летний сезон. Особенно, если вы обновляете свои аксессуары. 

Авиаторы

Правда, не совсем классические модели, всем известные, а более интересных форм, слегка обновлённые.

Удлиненные очки

Будут хорошо смотреться как в спортивных образах (они сейчас актуальны), так и в sport casual. Встраиваются в любой гардероб, поэтому можно смело выбирать, причём разных оттенков.

Очки oversize

Пусть вас не смущает, что они могут закрывать пол-лица. Иногда этот приём может очень хорошо выручить. 

Почему я выделила именно эти три модели? Они будут самыми модными! При том, что мы продолжаем носить классические круглые, прямоугольные или форму «кошачий» глаз. В особенности, если они вам идут и нравятся.

ФОТО: pinterest 

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Солнце все активнее, а значит, пора доставать очки, если вы этого ещё не сделали. Я расскажу, на какие модели стоить обратить более пристальное внимание в этот...
 
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