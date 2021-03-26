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Самые модные солнцезащитные очки этой весны
Источник материала: ОНТ
Солнце все активнее, а значит, пора доставать очки, если вы этого ещё не сделали. Я расскажу, на какие модели стоить обратить более пристальное внимание в этот весенне-летний сезон. Особенно, если вы обновляете свои аксессуары.
Авиаторы
Правда, не совсем классические модели, всем известные, а более интересных форм, слегка обновлённые.
Удлиненные очки
Будут хорошо смотреться как в спортивных образах (они сейчас актуальны), так и в sport casual. Встраиваются в любой гардероб, поэтому можно смело выбирать, причём разных оттенков.
Очки oversize
Пусть вас не смущает, что они могут закрывать пол-лица. Иногда этот приём может очень хорошо выручить.
Почему я выделила именно эти три модели? Они будут самыми модными! При том, что мы продолжаем носить классические круглые, прямоугольные или форму «кошачий» глаз. В особенности, если они вам идут и нравятся.
ФОТО: pinterest
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Солнце все активнее, а значит, пора доставать очки, если вы этого ещё не сделали. Я расскажу, на какие модели стоить обратить более пристальное внимание в этот...
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