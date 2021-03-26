«Багаж» прошлого представили на выставке в Несвижском замке

Источник материала: ОНТ

Внушительный «багаж» прошлого собрали в одном из залов Несвижского замка. В новой экспозиции – не только дорожные сундуки, чемоданы и саквояжи. Кураторы взглянули иначе на привычные для них предметы из фондов музея-заповедника. Открытий много самых чудных.





Не просто сундук – кассоне. Это и скамья, и кровать, и шкаф-чемодан XVI века. Сделано в Германии. Точно такая же «умная» вещь могла быть у князя по прозвищу «Сиротка». Последнее приобретение в доме, который построил Николай Радзивилл.

Наталия Жерко, первый заместитель директора Национального музея-заповедника «Несвиж»: «Когда проходят посетители по интерьерам, больше, конечно же, вдохновляются атмосферой залов, и, возможно, не так подробно рассматривают каждый из предметов, представленных на экспозиции. Музей-заповедник продолжает традицию создания выставочных проектов на базе собственных коллекций. И надо сказать, что впервые в Большом выставочном зале».

Вы это видели в дворцовой спальне, но не обращали внимание. Резной «куфар» 1783 года временно перенесли. Лайфхак от кураторов: с XIX века большой не значит тяжёлый. Считываем знаки. Сундук с ярлыком White Star Line. Эта компания владела «Титаником».

95 лет назад поэт Самуил Маршак написал: «Дама сдавала в багаж... чемодан, саквояж, ..., корзину, картонку...». А можно было всё это уместить в одном девайсе. «Умный» гардероб собран в Великобритании в 1920-х годах.

Сундуки с историей и история с сундуками. Обратная сторона крышки обклеена газетой «Петербургский листок» за 1894 год. Статья о царской свадьбе. Для музейных сотрудников не бывает мелочей. Показывают несессер – косметичку начала XX века.

Ирина Милинкевич, куратор выставки «Хранители»: «Идея выставки нам пришла в голову, когда мы посетили наши фонды и оказалось, что очень многое находится в каких-то коробочках, в каких-то сундучках, чемоданчиках. Это были столовые приборы, серебро, патефоны. Объединяет их одна функция – хранить, сохранять для нас».

В витринах уже удивительные вещи. Стоит только раскрыть – весы для монет XVIII века, музыкальная шкатулка и мини-бар начала XX-го. Точно такие же аксессуары могли быть у Радзивиллов. Всё своё возили с собой. Теперь кассоне – памятник прикладного искусства.





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