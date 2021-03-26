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В Совете Республики Наталья Кочанова встретилась с учениками 24-й гимназии
Источник материала: ОНТ
О патриотизме и службе в армии. Что сегодня волнует молодежь? С ответами в Совет Республики пришли они же сами. В рамках проекта «Школа Активного Гражданина» со столичными гимназистами встретилась Наталья Кочанова.
Встречу ученики 24-й гимназии начали с экскурсии по Совету. Чтобы поближе познакомиться с деятельностью верхней палаты парламента. А после перешли к диалогу с Натальей Кочановой. Он вышел очень живым и открытым. Темы школьниками поднимались разные. Говорили и о патриотизме, и о личном росте, основных жизненных принципах, о службе в армии. В конце диалога Наталья Кочанова поблагодарила всех за откровенный разговор. Признавшись, что очень вдохновилась этой встречей.
В рамках образовательного проекта «ШАГ» школьники встречаются с разными общественными и культурными деятелями, политиками, учеными. Но и самое главное – получают ответы на вопросы, которые их волнуют, из первых уст.
Фото: БЕЛТА
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О патриотизме и службе в армии. Что сегодня волнует молодежь? С ответами в Совет Республики пришли они же сами. В рамках проекта «Школа Активного Гражданина» со...
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