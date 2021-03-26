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В Совете Республики Наталья Кочанова встретилась с учениками 24-й гимназии

26.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Совете Республики Наталья Кочанова встретилась с учениками 24-й гимназии

О патриотизме и службе в армии. Что сегодня волнует молодежь? С ответами в Совет Республики пришли они же сами. В рамках проекта «Школа Активного Гражданина» со столичными гимназистами встретилась Наталья Кочанова. 


Встречу ученики 24-й гимназии начали с экскурсии по Совету. Чтобы поближе познакомиться с деятельностью верхней палаты парламента. А после перешли к диалогу с Натальей Кочановой. Он вышел очень живым и открытым. Темы школьниками поднимались разные. Говорили и о патриотизме, и о личном росте, основных жизненных принципах, о службе в армии. В конце диалога Наталья Кочанова поблагодарила всех за откровенный разговор. Признавшись, что очень вдохновилась этой встречей.

Эмилия Исаева, ученица гимназии № 24 г. Минска: «Я задала вопрос про патриотизм, про воспитание детей. Я осталась под впечатлением от вопроса. Сейчас это действительно важная тема. Дети нуждаются в этом воспитании, дети нуждаются в воспитании культуры». 

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Ты уже понимаешь, насколько важно в этой жизни встретить взрослого человека такого, который бы тебе дал дельные советы. Иногда одна какая-то встреча меняет твою жизнь очень круто. Чего пожелать нашим молодым ребятам? Конечно, здоровья, реализации всех планов, которые у них есть. А в целом любите нашу страну, это очень важно. Будете любить нашу страну, конечно, мы будем уверены в том, что она останется такой прекрасной, чистой, светлой и красивой. Очень хорошее настроение у меня после этой встречи. Думаю, что и ребятам понравилось».

В рамках образовательного проекта «ШАГ» школьники встречаются с разными общественными и культурными деятелями, политиками, учеными. Но и самое главное – получают ответы на вопросы, которые их волнуют, из первых уст.

Фото: БЕЛТА

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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О патриотизме и службе в армии. Что сегодня волнует молодежь? С ответами в Совет Республики пришли они же сами. В рамках проекта «Школа Активного Гражданина» со...
 
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