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Коты прервали драку из-за шума на улице и рассмешили Сеть

26.03.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Коты прервали драку из-за шума на улице и рассмешили Сеть

Видео, на котором коты из-за шума прерывают разборки между собой, развеселило интернет-пользователей, пишет портал «Ридус».  

На кадрах – два кота, которые выясняют отношения. В какой-то момент они резко поворачиваются к окну и прекращают драку, чтобы увидеть, из-за чего на улице поднялся шум. Как пояснила хозяйка питомцев, их внимание привлекла птица.


Забавный ролик набрал в TikTok более 1,6 млн просмотров.

ФОТО: pixabay 

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Видео, на котором коты из-за шума прерывают разборки между собой, развеселило интернет-пользователей, пишет портал «Ридус».   На кадрах – два кота, которые...
 
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