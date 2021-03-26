Коты прервали драку из-за шума на улице и рассмешили Сеть

Источник материала: ОНТ

Видео, на котором коты из-за шума прерывают разборки между собой, развеселило интернет-пользователей, пишет портал «Ридус».

На кадрах – два кота, которые выясняют отношения. В какой-то момент они резко поворачиваются к окну и прекращают драку, чтобы увидеть, из-за чего на улице поднялся шум. Как пояснила хозяйка питомцев, их внимание привлекла птица.





Забавный ролик набрал в TikTok более 1,6 млн просмотров.

ФОТО: pixabay

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