Белорусы построят здание культурно-выставочного центра во Владивостоке

Источник материала: ОНТ

Когда торговле не мешает даже пандемия. О сотрудничестве Беларуси с Приморским краем России говорили во Дворце Независимости. И не только говорили, но и договаривались. Поставки белорусской техники на Дальний Восток и строительство большого проекта «под ключ». Переговоры Александра Лукашенко и Олега Кожемяко вполне можно назвать результативными.





Иначе и не бывает! Губернатор Кожемяко чаще других коллег приезжает в Минск, и стороны претворяют в жизнь всё, о чём договариваются. Так что Дальний Восток для белорусов на поверку оказывается не таким уж и дальним! На что надеются партнёры и при чём тут корабли?

Прошло полгода и три дня – и Олег Кожемяко снова в Минске. В восьмой (на секундочку!) раз. Он подъезжает прямо к крыльцу – обычное дело, только вот сопровождает губернатора не посол России, как это было всегда, а сам госсекретарь Союзного государства. Должность Дмитрий Мезенцев сменил всего неделю назад. Вообще, делегация на переговоры собралась столь внушительная, что в толпе чуть не потеряли губернатора.

Удивительно, но прежнее руководство Приморского края ни разу не приезжало в Беларусь. То ли дело сам Кожемяко! В прошлый раз – с женой, теперь вот с сыном. Меняются регионы, которыми руководит Олег Кожемяко, но неизменными остаются визиты в Минск. Это уже традиция. Чаще Александр Лукашенко видится разве что с Владимиром Путиным.

Для этих отношений и расстояние не расстояние! Десять тысяч километров. Владивосток – это очень далеко. Хотя, как любит говорить Александр Лукашенко, Владивосток-то этот не чужой.

Товарооборот обычно колеблется в районе $20 миллионов, не добирая то два, то три миллиона до заветной 20-ки. Но в этом январе случилось что-то из ряда вон: товарооборот взял и увеличился более чем в три раза. Стороны уверены: это так подействовал предыдущий визит. Да и часть закупок свалилась как лёд на голову.

Это выглядело вот так. Лёд, сыплющийся с неба, машины, словно в ледяной карамели, и больше ста тысяч человек без электричества. Но это к чему – за два года Приморье намерено закупить 400 единиц техники. И там знают, где её взять.

Вот и накануне Олег Кожемяко побывал на Минском тракторном. Взор пристальный, а где надо – и под капот заглянет. Белорусские продукты во Владивостоке – вкусно, но надо поискать! Ещё полгода назад там уверяли: везите – много не мало.

Так и выйдет: решение примут прямо в зале. Президент не впервые предлагает услуги белорусских строителей – не только руки, но и технологии. И что это будет за проект!

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России: «Это культурно-выставочный центр во Владивостоке. Это большое здание с самой современной архитектурой, которое должно быть украшением не только в России, а во всём азиатско-тихоокеанском регионе, где будут представлены экспозиции Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, где будет Мариинская сцена театральная с возможностями просмотра оперы, балета. И, конечно, если это будет сделано белорусскими строителями, это значительный вклад, это проект двух президентов, это действительно история на века».

Проект «под ключ», хоть по отдельным направлениям явно придётся привлечь иностранных специалистов. Старт ему намерены дать уже в апреле. А к сентябрю хотят открыть во Владивостоке белорусский торговый дом. Стройку ещё не начали, но на открытие уже пригласили Президента. С надеждой, что приедет.

Фото: БЕЛТА

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