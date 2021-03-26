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Белорусы построят здание культурно-выставочного центра во Владивостоке
Источник материала: ОНТ
Когда торговле не мешает даже пандемия. О сотрудничестве Беларуси с Приморским краем России говорили во Дворце Независимости. И не только говорили, но и договаривались. Поставки белорусской техники на Дальний Восток и строительство большого проекта «под ключ». Переговоры Александра Лукашенко и Олега Кожемяко вполне можно назвать результативными.
Иначе и не бывает! Губернатор Кожемяко чаще других коллег приезжает в Минск, и стороны претворяют в жизнь всё, о чём договариваются. Так что Дальний Восток для белорусов на поверку оказывается не таким уж и дальним! На что надеются партнёры и при чём тут корабли?
Прошло полгода и три дня – и Олег Кожемяко снова в Минске. В восьмой (на секундочку!) раз. Он подъезжает прямо к крыльцу – обычное дело, только вот сопровождает губернатора не посол России, как это было всегда, а сам госсекретарь Союзного государства. Должность Дмитрий Мезенцев сменил всего неделю назад. Вообще, делегация на переговоры собралась столь внушительная, что в толпе чуть не потеряли губернатора.
Удивительно, но прежнее руководство Приморского края ни разу не приезжало в Беларусь. То ли дело сам Кожемяко! В прошлый раз – с женой, теперь вот с сыном. Меняются регионы, которыми руководит Олег Кожемяко, но неизменными остаются визиты в Минск. Это уже традиция. Чаще Александр Лукашенко видится разве что с Владимиром Путиным.
Для этих отношений и расстояние не расстояние! Десять тысяч километров. Владивосток – это очень далеко. Хотя, как любит говорить Александр Лукашенко, Владивосток-то этот не чужой.
Товарооборот обычно колеблется в районе $20 миллионов, не добирая то два, то три миллиона до заветной 20-ки. Но в этом январе случилось что-то из ряда вон: товарооборот взял и увеличился более чем в три раза. Стороны уверены: это так подействовал предыдущий визит. Да и часть закупок свалилась как лёд на голову.
Это выглядело вот так. Лёд, сыплющийся с неба, машины, словно в ледяной карамели, и больше ста тысяч человек без электричества. Но это к чему – за два года Приморье намерено закупить 400 единиц техники. И там знают, где её взять.
Вот и накануне Олег Кожемяко побывал на Минском тракторном. Взор пристальный, а где надо – и под капот заглянет. Белорусские продукты во Владивостоке – вкусно, но надо поискать! Ещё полгода назад там уверяли: везите – много не мало.
Так и выйдет: решение примут прямо в зале. Президент не впервые предлагает услуги белорусских строителей – не только руки, но и технологии. И что это будет за проект!
Проект «под ключ», хоть по отдельным направлениям явно придётся привлечь иностранных специалистов. Старт ему намерены дать уже в апреле. А к сентябрю хотят открыть во Владивостоке белорусский торговый дом. Стройку ещё не начали, но на открытие уже пригласили Президента. С надеждой, что приедет.
Фото: БЕЛТА
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Когда торговле не мешает даже пандемия. О сотрудничестве Беларуси с Приморским краем России говорили во Дворце Независимости. И не только говорили, но и...
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