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«Российский интерес заключается… в сохранении Беларуси в своей орбите вплоть до глубокой интеграции»

26.03.2021 06:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Российский интерес заключается… в сохранении Беларуси в своей орбите вплоть до глубокой интеграции»
Фото: РИА Новости
Краткие выводы из статьи Ольги Харламовой для Media IQ цитирует UDF.BY.

Российские СМИ формируют нарратив о попытках беларусской власти взять ситуацию в стране под контроль и минимизировать свою зависимость от Москвы в целях сохранения власти. При этом подчеркивается, что интересы беларусской власти и народа не совпадают. С одной стороны, протесты и давление коллективного Запада, с другой — Россия подталкивают беларусскую власть к поиску некоего дополнительного ребра жесткости, которым, судя по всему, становится Китай. В подаче российских СМИ Китай выглядит совсем не привлекательно для Беларуси. На таком фоне российские СМИ наращивают интенсивность воздействия и массированно забрасывают свою аудиторию информацией об общности интересов, вызовов, угроз, совместного прошлого и будущего. У получателя информации формируется устойчивое впечатление, что иного выхода, как «глубокая интеграция», у Беларуси и беларусов просто нет. При этом красной линией проходит нарратив, что европейский выбор Беларуси невозможен и лежит вне поля интересов беларусского народа, ее будущее за кооперацией с Россией, интеграцией, которая, как уверяют российские государственные и негосударственные СМИ, неизбежна. Для демонстрации этой неизбежности поднимается тема СССР с утверждением, что беларусы и россияне не хотели распада СССР, и сегодняшние интеграционные процессы — это только «восстановление исторической справедливости».

Российские СМИ как государственные, так и негосударственные стандартно используют различные методы и приемы манипуляции: контрасты, ложь, обращение к эмоциям, отсутствие ссылок на источники, риторические вопросы, бездоказательные выводы, повторы. Очень эффектно используются выдернутые из контекста цитаты известных людей для транслирования тезиса об ошибочности распада СССР. В инфопространстве активно идет формирование маркеров идентичности «свой-чужой».
 
 
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