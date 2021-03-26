|
МВД: В Беларуси 25 марта задержано более 200 человек
Источник материала: UDF
Акция протеста в Минске. Фото: DW
В Беларуси на протестных мероприятиях по случаю Дня воли в четверг, 25 марта, задержано более 200 человек по стране, сообщает
Правозащитный центр "Весна" сообщает по состоянию на 00.28 26 марта имена 126 задержанных в Минске. Также правозащитный центр сообщал об обысках и вызовах на допрос в Следственный комитет в различных городах Беларуси.
Заявка на проведение 25 марта шествия и митинга по случаю Дня воли, была подана в Мингорисполком от имени трех юридических лиц - общественной организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу", сообщает
25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской народной республики (БНР). Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День воли. В Минске 25 марта традиционно проходят уличные протестные акции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ПЦ Вясна сообщает о 126 задержанных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)