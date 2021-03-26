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МВД: В Беларуси 25 марта задержано более 200 человек

26.03.2021 06:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

МВД: В Беларуси 25 марта задержано более 200 человек
Акция протеста в Минске. Фото: DW
Власти Минска запретили демонстрацию и митинг в День воли. Милиция задерживала участников.

В Беларуси на протестных мероприятиях по случаю Дня воли в четверг, 25 марта, задержано более 200 человек по стране, сообщает телеграм-канал пресс-секретаря МВД.

Правозащитный центр "Весна" сообщает по состоянию на 00.28 26 марта имена 126 задержанных в Минске. Также правозащитный центр сообщал об обысках и вызовах на допрос в Следственный комитет в различных городах Беларуси.

Заявка на проведение 25 марта шествия и митинга по случаю Дня воли, была подана в Мингорисполком от имени трех юридических лиц - общественной организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу", сообщает DW. Глава КГБ Беларуси Иван Тертель ранее утверждал, что силовикам "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране".

25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской народной республики (БНР). Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День воли. В Минске 25 марта традиционно проходят уличные протестные акции.
 
Теги: Минск
 
 
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ПЦ Вясна сообщает о 126 задержанных.
 
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