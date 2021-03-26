Тайны ДНК: разработки России и Беларуси помогут бороться с преступностью

Источник материала: Mir24.TV Belarus

ДНК-технологии в криминалистике. Благодаря разработкам ученых Беларуси и России расследовать преступления и предотвращать террористические акты станет легче, передает «МИР 24».

Благодаря программе Союзного государства «ДНК-идентификация» создали ряд методик и разработали наборы реагентов. С их помощью по капле крови или любого другого биоматериала можно практически составить портрет преступника.

«Мы разработали ряд методик идентификации внешности человека, цвет глаз, волос с достаточно высокой точностью порядка 90 и выше процентов. Это идентификация возраста человека. Мы идентифицируем возраст по биологическим следам с точностью до трех-четырех лет», – отметил заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси Александр Кильчевский.



«Криминалисты, те люди, которые непосредственно занимаются вопросами противостояния преступности, терроризму, и наука решают общие задачи. Как это делается? Запросы. Ученые спрашивают, что сегодня нужно? И реализуют заказ, используя научный потенциал двух государств», – отметила руководитель Постоянного комитета Союзного государства в Минске Марианна Щеткина.

Над программой «ДНК-идентификации» ученые работают пятый год. Академики Беларуси и России намерены заняться изучением генетики животного и растительного мира. Эти исследования помогут в борьбе с вырубкой лесов и контрабандой продуктов.

На реализацию программы «ДНК-идентификации» потратили почти два миллиарда российский рублей. Проект намерены продлить до 2026 года.