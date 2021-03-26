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Тайны ДНК: разработки России и Беларуси помогут бороться с преступностью
26.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
ДНК-технологии в криминалистике. Благодаря разработкам ученых Беларуси и России расследовать преступления и предотвращать террористические акты станет легче, передает «МИР 24».
Благодаря программе Союзного государства «ДНК-идентификация» создали ряд методик и разработали наборы реагентов. С их помощью по капле крови или любого другого биоматериала можно практически составить портрет преступника.
Над программой «ДНК-идентификации» ученые работают пятый год. Академики Беларуси и России намерены заняться изучением генетики животного и растительного мира. Эти исследования помогут в борьбе с вырубкой лесов и контрабандой продуктов.
На реализацию программы «ДНК-идентификации» потратили почти два миллиарда российский рублей. Проект намерены продлить до 2026 года.
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На реализацию программы «ДНК-идентификации» потратили почти два миллиарда российский рублей. Проект намерены продлить до 2026 года.
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