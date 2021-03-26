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В Европе их перепродают в два раза дороже. Изучаем в грязи феномен нового Suzuki Jimny
Источник материала: Tut.by
«Люби его или ненавидь его». Когда-то я примерно так писал о новом (да и любом) Mercedes Gelandewagen. Сейчас то же самое думаю о новом Suzuki Jimny. Чтобы изучить феномен этого уникального внедорожника, я провел с ним целые выходные — сначала в одной колее с УАЗ Patriot, а потом в компании залихватского Jimny предыдущего поколения и легендарного Jeep Cherokee. Намесили вместе тонны грязи.
Он дорогой. Но дешевле, чем в Европе
Невероятно, но факт. Пока в Европе очередь чуть ли не полгода за новым Suzuki Jimny, машины с минимальным пробегом там стоят запредельно. Я изучил предложение на популярном немецком ресурсе. Так вот, за Jimny там просят до 40 тысяч евро! Машина 2020 года с пробегом 8300 км стоит 30 тысяч евро. Вот что дефицит животворящий делает.
А что у нас? В Беларуси тоже дефицит. На нашу страну дают 3−4 машины в месяц, но спрос превышает предложение. Тем не менее цифры в прайс-листе из-за этого не меняются. Условно «базовый» Jimny в в версии GL с «механикой» стоит 61 380 рублей. Оснащена базовая версия скромно, но для утилитарного по сути автомобиля здесь есть все необходимое — электропакет, кондиционер, электронные ассистенты, датчик света, передние противотуманки, подогрев передних сидений, центральный замок с дистанционным управлением, две подушки безопасности. С автоматической коробкой передач ценник вырастает до 63 510 рублей.
Версия GLX дополнительно оснащается легкосплавными дисками, светодиодными фарами с омывателем, круиз-контроль, климат-контроль, мультимедийная система с навигацией.
Двигатель для Jimny предлагается только один — бензиновый «атмосферник» объемом 1,5 литра мощностью 102 лошадиных силы.
Трендам вопреки
А знаете, что интересно? Mercedes G-класса последнего поколения все-таки сдался в угоду трендам и обзавелся независимой передней подвеской — мол, управляемость и все такое. А вот Suzuki Jimny — нет. Он все так же опирается на два жестких моста спереди и сзади, а кузов покоится на крепкой раме. Передний мост подключается жестко, без межосевого дифференциала. И не какими-то там «шайбами» или кнопками, а железным рычагом. Понижающий ряд в трансмиссии тоже никуда не делся.
Пожалуй, единственный признак того, что автомобиль сконструировали в 21-м веке, а не во времена Флинстоунов, это электронная система All Grip 4×4. Штатно для Suzuki Jimny не предусмотрено механических межколесных блокировок. Их роль исполняет ESP, которая подтормаживает колеса, не имеющие контакта с поверхностью.
Возможно, в Suzuki знают значение слова «аэродинамика», но дизайнеры явно его проигнорировали. Ярко-синий «кубик» по этой причине готов разогнаться всего до 140 км/ч.
Прекрасно осознавая, что Suzuki Jimny — это дорогая и не самая практичная игрушка, я с улыбкой предвкушал.
Относительные удобства
Первые километры вызывают одно желание — хочу! Сотня дохлых «лошадей»? Так на тонну массы нормально. Древний четырехдиапазонный «автомат»? В городе хватает и его возможностей, а на бездорожье — и подавно. Тесно в салоне? Да ладно, сзади могут сесть даже взрослые, а я два дня возил там детей в креслах. Не жаловались. Багажника нет? Да, багажника нет. От слова совсем. В него у меня влезли буксирный трос и резиновые сапоги.
К Suzuki Jimny нельзя подходить со стандартными автомобильными мерками. Не за эргономику и комфорт автомобиль получил статус культового. Это генератор настроения и адреналина. Я ехал и не мог сдержать улыбку, а глаза блестели от мыслей о том, что меня ждало впереди.
Припарковавшись первый раз во дворе, я понял, насколько однообразными могут быть разнообразные автомобили на фоне Jimny. Скукота. Безликость. Серость.
Ладно, игрушка игрушкой, но все же несколько слов про удобство и эргономику можно сказать. Несмотря на микроскопические размеры, салон вполне дружелюбно принимает водителя и переднего пассажира. И чуть менее радушен к задним пассажирам.
Интерьер по-японски добротный. Посадка водителя вполне годная, есть регулировка руля по углу наклона. Обзорность просто замечательная, как и чувство габаритов. В активе версии GLX есть приличная мультимедийная система. Как навигатор она хороша, но звуки музыки не радуют. Вспоминается Panasound эпохи развивающегося белорусского капитализма. Есть подогрев сидений, круиз-контроль. Вечером порадовали яркими лучами светодиодные фары.
Едет не по-детски
Кондовая конструкция Jimny предполагает некоторые особенности управляемости и комфорта. Но удивительное дело — этот малыш уверенно едет по прямой на скоростях до 100 км/ч, не болтается, хотя порывы бокового ветра не любит. Из-за четырехдиапазонного «автомата» в трассовых режимах обороты двигателя высоковаты — на скорости 100 км/ч тахометр показывает около 3000 об/мин. Но при этом уровень шума остается в комфортных пределах — можно общаться с пассажирами, не повышая голоса.
Управляемость — очевидно не конек автомобиля с короткой колесной базой и двумя жесткими мостами. Руль нужно крутить на четыре оборота от упор до упора, поэтому в знакомых поворотах приходится рулить с перехватом — непривычно. В поворотах — предсказуемые крены — виноваты высокий профиль шин и мягкая подвеска. На спящих полицейских задний мост подбрасывает.
Ездить на Jimny по городу — особое удовольствие. Как я уже говорил — потрясающее чувство габаритов, приемлемая динамика, высокая посадка, хорошая обзорность и мощная подвеска. В итоге получается не езда, а сплошное хулиганство и праздник непослушания. И, думаю, нет смысла распинаться по поводу простоты парковки.
Маленькая игрушка против больших
В первый день тест-драйва я решил испытать Suzuki Jimny в женской внедорожной гонке. С женой, естественно, за рулем. А так как автомобиль все же новый, да еще и дилерский, то выступать решили вне зачета. Но проехали всю трассу, большая часть которой была проложена по лесным дорогам. Вместе с нами ехала еще одна игрушка, но уже для серьезных дяденек — УАЗ Patriot. И тоже с «автоматом». Какие-то параллели между этими двумя автомобилями сложно проводить, хотя в плане внедорожных решений они близнецы.
В ходе женской гонки выяснилось, что гонять по лесу лучше на Jimny. Короткий и узкий, он, кажется, может ужом проскользнуть между деревьями. УАЗу на лесных тропках тяжеловато. А вот когда выпадает возможность «выстрелить» по полевой дороге, предпочтительнее оказывается УАЗ. Длинная база и более энергоемкая подвеска позволяет «валить ходом». Маленький и легкий Suzuki Jimny в таких условиях болтает, как скорлупку в шторм, а головы водителя и пассажира начинают раскачиваться с угрожающей амплитудой.
Но настоящего бездорожья на женской гонке не было, так что пришлось запланировать второй выезд по окрестностям. Уже в более подходящей компании — новичку бросил перчатку вызова Jimny одного из предыдущих поколений. В качестве сопровождающего и пробивающего колею выступил Jeep Cherokee XJ на хороших внедорожных шинах. А вот два Jimny довольствовались дорожными зимними шинами.
Какие опасности таились на маршруте? Брод, раскисшая колея в поле, плотный талый снег. И мы поехали. Такими «козьими тропами», что и пешком пройти было бы сложно.
Впереди танком напирал Cherokee, пробивая колею своими мощными грунтозацепами. За ним молодыми горными козликами скакали два Jimny. И делали это уверенно. Но с нюансами. «Старый» Jimny был безо всяких электронных ассистентов. И на раскисшем грунте это давало ему некоторое преимущество. Потому что наиболее эффективный способ движения — это с пробуксовкой и разгонами там, где это возможно. А вот его современного собрата противобуксовочная система могла «осадить» в самый неподходящий момент. Поэтому ее то и дело приходилось отключать.
Особенно тяжело давались новому поколению глинистые подъемы. Даже с отключенной «противобуксовкой» автомобиль не может эффективно разогнаться. Но я нашел рецепт. Включаешь в раздаточной коробке пониженный ряд, на панели приборов загорается пиктограмма отключения ESP. На самом деле она переходит во внедорожный режим. И там, где минуту назад Jimny не ехал, он уже легко взлетает.
Мы даже устроили импровизированный дрэг-рейсинг на 200 метров в гору. Мысленно обозначили две параллельные трассы — и вперед. Потом поменялись «колеями» и сделали еще один заезд. Оказалось — боевая ничья. В первом заезде победил «старичок», во втором — «новичок». Оказалось, что Jimny предыдущего поколения — с другим мотором. В стандарте у него 85-сильный 1,3-литровый мотор, но у нашего под капотом был 1,6-литровый 102-сильный двигатель от Suzuki Liana.
Я так и не нашел данных о глубине преодолеваемого брода у нового Jimny. Старый мог проезжать полуметровые лужи, и вряд ли этот показатель серьезно изменился. Оба автомобиля легко справились с глубокой лесной лужей. Но все равно, брод стоит преодолевать аккуратно, предварительно заглянув под капот и поискав воздухозаборник.
А вот в части геометрической проходимости новый Jimny оказался чуть хуже, притом что клиренс у него больше — 210 мм против 190 мм. На маршруте попался довольно крутой перекат, и если машина предыдущего поколения проскочила без проблем, то новый Jimny в том же месте уперся в мерзлую землю передним номером. Начал сдавать назад — и едва его не оторвал. Обошлось. Но в чем прелесть Jimny — не получилось с первого раза, тогда просто чуть измени траекторию, и все получится.
Куролесили мы несколько часов, и не нашлось на пути препятствия, с которым бы не справился Jimny. И все же один раз трос размотать пришлось. Слежавшийся подтаявший снег коварен. Я пытался проехать через небольшой перемет, оставшийся с зимы. Но допустил ошибку. Моя скорость была недостаточно высока, чтобы проскочить его с ходу, но достаточна, чтобы сесть на мосты без возможности сдать назад. Поэтому помните: как бы ни были широки внедорожные возможности Suzuki Jimny, они имеют предел. И сломя голову пробиваться к цели не стоит.
Заметки на полях
Конечно, убивать новенький Jimny на лютом бездорожье никто не будет. Во всяком случае в Беларуси. Потому что в других странах эти автомобили превращают в настоящих монстров — с огромными колесами, лебедками и блокировками. Но даже в своей стандартной ипостаси Jimny очень хороший «проходимец». И при всем этом остается комфортным автомобилем, на котором вполне можно ездить каждый день. Но только вдвоем.
Расход топлива на бездорожье может удивить. Да, машина легкая, моторчик маленький. Но «понижайка», пробуксовки и тяжелая липкая грязь творят чудеса. 15 литров на сотню километров умеренного бездорожья? Легко!
И все-таки его хочется. Задушить эту песню души может только прайс-лист. Может, но не всегда душит. Потому что все поступающие на наш рынок машины находят своих покупателей. Значит, для душевного спокойствия никаких денег не жалко.
Suzuki Jimny в деталях
Краткие технические характеристики
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Новое поколение Suzuki Jimny имеет все шансы стать культовым. Мы испытали новинку на бездорожье и в городе и пришли к выводу, что это любовь.
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