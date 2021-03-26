В Европе их перепродают в два раза дороже. Изучаем в грязи феномен нового Suzuki Jimny

Источник материала: Tut.by

«Люби его или ненавидь его». Когда-то я примерно так писал о новом (да и любом) Mercedes Gelandewagen. Сейчас то же самое думаю о новом Suzuki Jimny. Чтобы изучить феномен этого уникального внедорожника, я провел с ним целые выходные — сначала в одной колее с УАЗ Patriot, а потом в компании залихватского Jimny предыдущего поколения и легендарного Jeep Cherokee. Намесили вместе тонны грязи.





Он дорогой. Но дешевле, чем в Европе

Невероятно, но факт. Пока в Европе очередь чуть ли не полгода за новым Suzuki Jimny, машины с минимальным пробегом там стоят запредельно. Я изучил предложение на популярном немецком ресурсе. Так вот, за Jimny там просят до 40 тысяч евро! Машина 2020 года с пробегом 8300 км стоит 30 тысяч евро. Вот что дефицит животворящий делает.

А что у нас? В Беларуси тоже дефицит. На нашу страну дают 3−4 машины в месяц, но спрос превышает предложение. Тем не менее цифры в прайс-листе из-за этого не меняются. Условно «базовый» Jimny в в версии GL с «механикой» стоит 61 380 рублей. Оснащена базовая версия скромно, но для утилитарного по сути автомобиля здесь есть все необходимое — электропакет, кондиционер, электронные ассистенты, датчик света, передние противотуманки, подогрев передних сидений, центральный замок с дистанционным управлением, две подушки безопасности. С автоматической коробкой передач ценник вырастает до 63 510 рублей.





Версия GLX дополнительно оснащается легкосплавными дисками, светодиодными фарами с омывателем, круиз-контроль, климат-контроль, мультимедийная система с навигацией.

Двигатель для Jimny предлагается только один — бензиновый «атмосферник» объемом 1,5 литра мощностью 102 лошадиных силы.

Трендам вопреки





А знаете, что интересно? Mercedes G-класса последнего поколения все-таки сдался в угоду трендам и обзавелся независимой передней подвеской — мол, управляемость и все такое. А вот Suzuki Jimny — нет. Он все так же опирается на два жестких моста спереди и сзади, а кузов покоится на крепкой раме. Передний мост подключается жестко, без межосевого дифференциала. И не какими-то там «шайбами» или кнопками, а железным рычагом. Понижающий ряд в трансмиссии тоже никуда не делся.

Пожалуй, единственный признак того, что автомобиль сконструировали в 21-м веке, а не во времена Флинстоунов, это электронная система All Grip 4×4. Штатно для Suzuki Jimny не предусмотрено механических межколесных блокировок. Их роль исполняет ESP, которая подтормаживает колеса, не имеющие контакта с поверхностью.

Возможно, в Suzuki знают значение слова «аэродинамика», но дизайнеры явно его проигнорировали. Ярко-синий «кубик» по этой причине готов разогнаться всего до 140 км/ч.

Прекрасно осознавая, что Suzuki Jimny — это дорогая и не самая практичная игрушка, я с улыбкой предвкушал.

Относительные удобства





Первые километры вызывают одно желание — хочу! Сотня дохлых «лошадей»? Так на тонну массы нормально. Древний четырехдиапазонный «автомат»? В городе хватает и его возможностей, а на бездорожье — и подавно. Тесно в салоне? Да ладно, сзади могут сесть даже взрослые, а я два дня возил там детей в креслах. Не жаловались. Багажника нет? Да, багажника нет. От слова совсем. В него у меня влезли буксирный трос и резиновые сапоги.

К Suzuki Jimny нельзя подходить со стандартными автомобильными мерками. Не за эргономику и комфорт автомобиль получил статус культового. Это генератор настроения и адреналина. Я ехал и не мог сдержать улыбку, а глаза блестели от мыслей о том, что меня ждало впереди.





Припарковавшись первый раз во дворе, я понял, насколько однообразными могут быть разнообразные автомобили на фоне Jimny. Скукота. Безликость. Серость.

Ладно, игрушка игрушкой, но все же несколько слов про удобство и эргономику можно сказать. Несмотря на микроскопические размеры, салон вполне дружелюбно принимает водителя и переднего пассажира. И чуть менее радушен к задним пассажирам.



Из неудобных вещей здесь — разве что клавиши стеклоподъемников на центральной консоли

Интерьер по-японски добротный. Посадка водителя вполне годная, есть регулировка руля по углу наклона. Обзорность просто замечательная, как и чувство габаритов. В активе версии GLX есть приличная мультимедийная система. Как навигатор она хороша, но звуки музыки не радуют. Вспоминается Panasound эпохи развивающегося белорусского капитализма. Есть подогрев сидений, круиз-контроль. Вечером порадовали яркими лучами светодиодные фары.

Едет не по-детски





Кондовая конструкция Jimny предполагает некоторые особенности управляемости и комфорта. Но удивительное дело — этот малыш уверенно едет по прямой на скоростях до 100 км/ч, не болтается, хотя порывы бокового ветра не любит. Из-за четырехдиапазонного «автомата» в трассовых режимах обороты двигателя высоковаты — на скорости 100 км/ч тахометр показывает около 3000 об/мин. Но при этом уровень шума остается в комфортных пределах — можно общаться с пассажирами, не повышая голоса.

Управляемость — очевидно не конек автомобиля с короткой колесной базой и двумя жесткими мостами. Руль нужно крутить на четыре оборота от упор до упора, поэтому в знакомых поворотах приходится рулить с перехватом — непривычно. В поворотах — предсказуемые крены — виноваты высокий профиль шин и мягкая подвеска. На спящих полицейских задний мост подбрасывает.

Ездить на Jimny по городу — особое удовольствие. Как я уже говорил — потрясающее чувство габаритов, приемлемая динамика, высокая посадка, хорошая обзорность и мощная подвеска. В итоге получается не езда, а сплошное хулиганство и праздник непослушания. И, думаю, нет смысла распинаться по поводу простоты парковки.

Маленькая игрушка против больших



Случайное противостояние с УАЗ Patriot. Техническая концепция схожа, но Jimny может поместиться в багажнике Patriot

В первый день тест-драйва я решил испытать Suzuki Jimny в женской внедорожной гонке. С женой, естественно, за рулем. А так как автомобиль все же новый, да еще и дилерский, то выступать решили вне зачета. Но проехали всю трассу, большая часть которой была проложена по лесным дорогам. Вместе с нами ехала еще одна игрушка, но уже для серьезных дяденек — УАЗ Patriot. И тоже с «автоматом». Какие-то параллели между этими двумя автомобилями сложно проводить, хотя в плане внедорожных решений они близнецы.

В ходе женской гонки выяснилось, что гонять по лесу лучше на Jimny. Короткий и узкий, он, кажется, может ужом проскользнуть между деревьями. УАЗу на лесных тропках тяжеловато. А вот когда выпадает возможность «выстрелить» по полевой дороге, предпочтительнее оказывается УАЗ. Длинная база и более энергоемкая подвеска позволяет «валить ходом». Маленький и легкий Suzuki Jimny в таких условиях болтает, как скорлупку в шторм, а головы водителя и пассажира начинают раскачиваться с угрожающей амплитудой.





Но настоящего бездорожья на женской гонке не было, так что пришлось запланировать второй выезд по окрестностям. Уже в более подходящей компании — новичку бросил перчатку вызова Jimny одного из предыдущих поколений. В качестве сопровождающего и пробивающего колею выступил Jeep Cherokee XJ на хороших внедорожных шинах. А вот два Jimny довольствовались дорожными зимними шинами.

Какие опасности таились на маршруте? Брод, раскисшая колея в поле, плотный талый снег. И мы поехали. Такими «козьими тропами», что и пешком пройти было бы сложно.





Впереди танком напирал Cherokee, пробивая колею своими мощными грунтозацепами. За ним молодыми горными козликами скакали два Jimny. И делали это уверенно. Но с нюансами. «Старый» Jimny был безо всяких электронных ассистентов. И на раскисшем грунте это давало ему некоторое преимущество. Потому что наиболее эффективный способ движения — это с пробуксовкой и разгонами там, где это возможно. А вот его современного собрата противобуксовочная система могла «осадить» в самый неподходящий момент. Поэтому ее то и дело приходилось отключать.

Особенно тяжело давались новому поколению глинистые подъемы. Даже с отключенной «противобуксовкой» автомобиль не может эффективно разогнаться. Но я нашел рецепт. Включаешь в раздаточной коробке пониженный ряд, на панели приборов загорается пиктограмма отключения ESP. На самом деле она переходит во внедорожный режим. И там, где минуту назад Jimny не ехал, он уже легко взлетает.



На этот подъем новый Jimny взобрался только на понижающей передаче с электроникой, работающей во внедорожном режиме

Мы даже устроили импровизированный дрэг-рейсинг на 200 метров в гору. Мысленно обозначили две параллельные трассы — и вперед. Потом поменялись «колеями» и сделали еще один заезд. Оказалось — боевая ничья. В первом заезде победил «старичок», во втором — «новичок». Оказалось, что Jimny предыдущего поколения — с другим мотором. В стандарте у него 85-сильный 1,3-литровый мотор, но у нашего под капотом был 1,6-литровый 102-сильный двигатель от Suzuki Liana.



На глубину до полуметра можно погружаться без опаски

Я так и не нашел данных о глубине преодолеваемого брода у нового Jimny. Старый мог проезжать полуметровые лужи, и вряд ли этот показатель серьезно изменился. Оба автомобиля легко справились с глубокой лесной лужей. Но все равно, брод стоит преодолевать аккуратно, предварительно заглянув под капот и поискав воздухозаборник.





А вот в части геометрической проходимости новый Jimny оказался чуть хуже, притом что клиренс у него больше — 210 мм против 190 мм. На маршруте попался довольно крутой перекат, и если машина предыдущего поколения проскочила без проблем, то новый Jimny в том же месте уперся в мерзлую землю передним номером. Начал сдавать назад — и едва его не оторвал. Обошлось. Но в чем прелесть Jimny — не получилось с первого раза, тогда просто чуть измени траекторию, и все получится.



На этом спуске Jimny уткнулся номером в грунт

Куролесили мы несколько часов, и не нашлось на пути препятствия, с которым бы не справился Jimny. И все же один раз трос размотать пришлось. Слежавшийся подтаявший снег коварен. Я пытался проехать через небольшой перемет, оставшийся с зимы. Но допустил ошибку. Моя скорость была недостаточно высока, чтобы проскочить его с ходу, но достаточна, чтобы сесть на мосты без возможности сдать назад. Поэтому помните: как бы ни были широки внедорожные возможности Suzuki Jimny, они имеют предел. И сломя голову пробиваться к цели не стоит.

Заметки на полях





Конечно, убивать новенький Jimny на лютом бездорожье никто не будет. Во всяком случае в Беларуси. Потому что в других странах эти автомобили превращают в настоящих монстров — с огромными колесами, лебедками и блокировками. Но даже в своей стандартной ипостаси Jimny очень хороший «проходимец». И при всем этом остается комфортным автомобилем, на котором вполне можно ездить каждый день. Но только вдвоем.

Расход топлива на бездорожье может удивить. Да, машина легкая, моторчик маленький. Но «понижайка», пробуксовки и тяжелая липкая грязь творят чудеса. 15 литров на сотню километров умеренного бездорожья? Легко!

И все-таки его хочется. Задушить эту песню души может только прайс-лист. Может, но не всегда душит. Потому что все поступающие на наш рынок машины находят своих покупателей. Значит, для душевного спокойствия никаких денег не жалко.

Suzuki Jimny в деталях



Задние сиденья вполне пригодны для детских кресел



Управление климат-контролем (а здесь есть климат-контроль!) удобное и понятное



Клавиши стеклоподъемников на центральной консоли — не лучшее решение



А вот это надежно — раздаточная коробка управляется рычагом, а не кнопками



У простенького «автомата» есть давно забытая кнопка «овердрайва»



Передний пассажир имеет возможность держаться за удобную ручку



Мультимедиа с навигацией простенькая, но функциональная



Карманы в дверях могут вместить разве что дорожные карты



Интерьер базовой версии отличается простенькой аудиосистемой без цветного экрана и механической коробкой передач



Ну а что вы хотели от бардачка в утилитарной машине?



Пороги не закрыты дверями и поэтому надо беречь штаны от грязи



Маленький капот удерживается газовыми упорами и простой «кочергой»



Так выглядит Jimny (точнее Samurai) здорового джипера



Багажник машины предыдущего поколения оказался не таким уж крохотным…



… По сравнению с пеналом нового Jimny

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Suzuki Jimny All Grip Pro 4x4 Рабочий объем, см3 1462 Максимальная мощность, л. с. 102 Максимальный крутящий момент, Нм 130 Максимальная скорость, км/ч 140 Разгон с 0 до 100 км/ч, с н.д. Расход топлива, л/100 км (средний) н.д. Длина, мм 3645 Ширина, мм 1645 Высота, мм 1725 Колесная база, мм 2250 Клиренс, мм 210