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День Воли — 2021: Локальные акции, более 200 задержанных

26.03.2021 07:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В формате локальных шествий, автомобильных сигналов, запуска шаров, вывешивания бело-красно-белых флагов, вечерних салютов и дворовых перекличек отметили в Беларуси 103-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики (День Воли). Акции не были санкционированы властями. МВД сообщило о задержании более 200 человек.

День Воли — 2021: Локальные акции, более 200 задержанных

В этом же пресс-релизе утверждалось, что «анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись», «в стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях», «преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой».

«Незначительная протестная активность отмечена на проспекте Независимости и в некоторых микрорайонах столицы. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны милиции о недопустимости противоправных действий, отдельные граждане вели себя вызывающе, провоцируя сотрудников на ответные действия», — говорится в сообщении милицейского ведомства.

Во Фрунзенском районе Минска «военнослужащие внутренних войск задержали группу людей, у которых изъяты газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики. Действиям задержанных будет дана правовая оценка». Кроме того, «сотрудниками ГАИ выявлено 43 транспортных средства, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами», «по всем фактам начат административный процесс». 11 автомобилей, «идентификационные данные которых вызвали сомнения в подлинности, помещены на стоянки в территориальные органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства».

Волонтерский телеграм-канал «Списки задержанных» приводит сведения о 195 гражданах, доставленных в районные милицейские управления в Минске (на 23.30). 26 из них отпущены на свободу (одна женщина — до суда, по остальным — также до суда либо без составления протокола — не уточняется).

Среди задержанных 25 марта были журналисты: Алесь Левчук, Милана Харитонова (БелаПАН, Брест), Наталья Хомутовская («Имена»), Константин Кривошеев («КоммерсантЪ», Россия), Павел Волков («Известия», Россия). После разбирательства они освобождены.

Задерживались и позднее вышли на свободу также член основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса Оксана Зарецкая и травматолог-ортопед Рустам Айзатулин.

В преддверии Дня Воли силовые структуры были переведены на усиленный вариант несения службы. В Минске сотрудники со спецтехникой концентрировались прежде всего вдоль проспекта Независимости, от одноименной площади до парка Челюскинцев, где в основном и проходили задержания граждан. Ранее Мингорисполком не удовлетворил заявку представителей оппозиционных структур на уличную акцию в День Воли.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В формате локальных шествий, автомобильных сигналов, запуска шаров, вывешивания бело-красно-белых флагов, вечерних салютов и дворовых перекличек отметили в...
 
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