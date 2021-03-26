Чтобы не было проплешин и газон не болел. Эксперты рассказали, как ухаживать весной за лужайкой

Источник материала: Tut.by

В последние дни наконец установилась по-настоящему весенняя погода, а это значит, что пришло время заняться уходом за вашей лужайкой. Какие мероприятия нужно провести весной, чтобы получить здоровый красивый газон, рассказали ландшафтные дизайнеры компании VipSadik.by Виктория Лапко и Екатерина Юковская.



Ухоженный газон летом будет выглядеть так. Фото: VipSadik.by

Малоуходных газонов не бывает: если хочется, чтобы перед домом был зеленый пушистый ковер, то одним лишь периодическим скашиванием травы не обойтись.

— Не получая должного ухода, газон постепенно теряет свою привлекательность и здоровый вид. Трава в некоторых местах желтеет и жухнет, а то и вовсе исчезает, образуя проплешины. А если за газоном неправильно и несвоевременно ухаживать, он может и вовсе заболеть.

Мероприятия по весеннему уходу за газоном

Поддерживать здоровье намного легче, чем лечить запущенную болезнь. Так и с травой: проще обеспечить должный уход, чем при запущенной стадии болезни газона заниматься его спасением. В этом случае придется вырезать куски пораженной дернины с запасом 10−15 см, заменять грунт в этом месте на глубину как минимум 15−20 см, а сверху укладывать или засевать новый газон.

Сезон активного роста травы приходится на весенние и летние месяцы. Поэтому важно именно ранней весной провести комплекс обязательных мероприятий по уходу за газоном:

— скарификацию;

— аэрацию;

— подкормку;

— подсевание новой травы (по необходимости);

— борьбу с сорняками.



Фото: VipSadik.by

Как и в какие сроки проводить весенний уход

Ранней весной нужно следить за тем, чтобы на газоне не оставались навалы снега. С газона их необходимо убрать во избежание гибели корней травы от нехватки кислорода. Важно не ходить по переувлажненному газону, так как на нем образуются впадины. В них собирается вода, и газон в этих местах выпревает.

— Следует помнить и о необходимости убрать опавшую листву. Конечно, желательно сделать это еще осенью. Скарификацию и аэрацию можно начинать только тогда, когда после зимы газон станет сухим. После схода снега нужно сделать и профилактическую обработку против болезней, например, препаратом «Фитоспорин».

Скарификация — это глубокое удаление подшерстка сухой травы, мха на газоне. Ее можно проводить механическим способом при помощи веерных граблей. Для этого нужно тщательно вычесать газон и удалить сухую траву.

— Но есть менее трудозатратный способ. Скарификацию можно сделать специальной техникой — скарификатором. Процедура позволяет очистить газон от ненужного мусора и обеспечить доступ воздуха к корням, что способствует хорошему росту травы и развитию корней.

Аэрация — насыщение воздухом, проветривание газона при помощи прокалывания и разрыхления почвы. Позволяет газону лучше впитывать влагу, активирует полезные бактерии, делает подкормку лужайки более эффективной.

— После скарификации приступаем к аэрации газона. Эта процедура должна проводиться минимум раз в год. Ее можно сделать как ручным способом, так и при помощи специальной техники — аэратора. В первом случае нужно простыми вилами сделать на газоне проколы глубиной 10−15 см, отступая 5−10 см от прокола к проколу.

Аэрация ручным способом — занятие долгое и трудозатратное. Если есть возможность, лучше воспользоваться аэратором. Бывают они двух видов (электрические и бензиновые), имеют разные насадки для разной глубины обработки.

— Обращаем внимание: скарификацию рекомендуется проводить, если газону уже есть два года. Идеальный период для проведения этой процедуры конец марта — начало апреля.



Фото: VipSadik.by

С наступлением устойчивых температур (от +10оС) вносят специальные азотсодержащие удобрения для весенней подкормки газона. Например, можно использовать комплексное газонное удобрение «Фертика» (весна-лето).

— В сезон с апреля по июль рекомендуем каждые три недели проводить подкормку газона в соотношении основных элементов питания азот/фосфор/калий — 3:2:1. Специальные комплексные минеральные удобрения обеспечивают интенсивный рост, высокую плотность, насыщенный цвет травы. Подкормку проводят после скашивания. Удобрения равномерно рассеивают по поверхности газона по 20−40 г на 1 м2. Затем газон обязательно поливают во избежание ожога.

Если на газоне образовались проплешины или желто-ржавые пятна, следует произвести подсев семян. Начать процесс надо с удаления поврежденной травы, далее — взрыхлить в этих местах землю, внести удобрения, заделывая их в грунт, затем внести семена: желательно взять ту травосмесь, из которой состоит основной газон (это позволит избежать на газоне разноцветных пятен). После посева следует произвести мульчирование смесью из песка и торфа (минимум на 0,5 — максимум на 1 см). В завершение — пролить газон водой из лейки.



Фото: VipSadik.by

Что делать, если на лужайке обнаружились сорняки? Однолетние достаточно скашивать вместе с травой до наступления их цветения. Так сорняки не успеют образовать и разнести свои семена. От срезки их корень не погибнет, но ослабит растение и при последующих покосах сорняки погибают.

— Стригут газоны не реже одного раза в неделю. Первый покос рекомендуется делать, когда трава поднимется на семь сантиметров.

Самый страшный враг — многолетние сорняки с мощными корневищами (осот, одуванчик, подорожник и другие). Малейший его остаток формирует новый сорняк. При скашивании таких растений просыпаются спящие почки и сорняк растет с еще большей силой.

— Если таких сорняков на газоне единицы, их можно убрать вручную. Важно удалить сорняк полностью, с корневой системой. Для таких работ есть специальные приспособления (например, обычный корнеудалитель). Главное — не допустить массового нашествия «диверсантов». При большом количестве сорняков придется прибегнуть к химической обработке, используя гербициды избирательного действия (например, «Лентур»). Такую обработку лучше проводить через три-четыре дня после стрижки газона.

Эксперты говорят: им неоднократно приходилось слышать, что «Лентур» не действует на сорняки. Однако препарат работает. Просто нужно перед применением внимательно прочесть инструкцию. При разведении раствора нужно соблюсти дозировку и внести рекомендуемое количество готового препарата на тот метраж, на который он рекомендован, но никак не на большую площадь.

С сорняками легче бороться в теплую погоду. Также эксперты обращают внимание: гербициды не рекомендуется применять на газоне раньше чем через год после его устройства.