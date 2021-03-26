Чем заняться в этот уик-энд? Вот 11 нестыдных идей

Источник материала: Tut.by

Неделька выдалась непростой? Тогда предлагаем как следует разгрузиться: для этого есть вечер пятницы и два дня выходных. Если сидеть дома не хочется, AFISHA.TUT.BY с радостью поделится горсткой самых интересных мероприятий на этот уик-энд. Так чем заняться 26–28 марта в Минске?

Побывать в цветочной кофейне



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На столичной Карла Маркса заработала вторая точка сети Kava i Kvetki, где можно не только купить цветы, но и выпить кофе. Формат «два в одном» авторы идеи подсмотрели в Европе, где это давно популярно, а теперь развивают это направление в Минске. Место получилось очень «инстаграмным», так что любителям красивых фото сюда точно стоит заглянуть.

Кофе в цветочном заведении стоит, как и в среднем по городу: эспрессо — 3 рубля, капучино — 4 рубля, латте — 4,50 рубля. Здесь можно угоститься десертом: круассан обойдется в 3 рубля, пирог с индейкой и брокколи — в 7 рублей, а зефир ручной работы — в 3,50 рубля. Цены на цветы часто меняются, поэтому прейскурант ищите на месте.

Когда: все выходные, 8.30 — 23.00

Где: ул. Карла Маркса, 19

Сколько: от 3 рублей за кофе

Оторваться на концерте «Руки вверх!»



Фото предоставлено организаторами

На этой неделе российская группа «Руки вверх!» отыграет два концерта подряд на одной из крупнейших площадок Беларуси: их выступления пройдут 26 и 27 марта в «Минск-Арене». На первый концерт практически нет билетов, а вот на второй все еще можно попасть: в продаже остались билеты по минимальным ценам в 35 рублей.

В Минск бессменный лидер группы Сергей Жуков везет не только свежие композиции, но и любимые хиты прошлых лет. И хотя он говорит, что «нужно вовремя уходить со сцены и иногда давать концерты», можно смело прогнозировать: «Руки вверх!» опустят руки еще очень нескоро.

Когда: 26 и 27 марта, 19.00

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 35 рублей. Танцпол — 80 рублей, фан-зона — 100 рублей Купить билет

Сходить за подарками и эмоциями на «Open шкаф»



Фото: vk.com/open_shkaf

В эти выходные вас зовут на первый весенний «Open шкаф». Вас ждут винтажные и дизайн-проекты, гаражная распродажа, винил-маркет, фудкорт и еще много чего интересного. Пройдет модная барахолка в новом для многих месте — Emotion Factory : оно располагается на первом этаже в здании по адресу: Машерова, 11/2. Вход по традиции свободный, но маски вас обязательно попросят надеть.

Когда: 27 и 28 марта, 12.00 — 21.00

Где: Emotion Factory

Сколько: бесплатно

Оценить главную премьеру недели — «Годзилла против Конга»



Кадр из фильма

Если нужно разгрузиться, за порцией экшена сходите на главный боевик недели — премьерную картину «Годзилла против Конга». Сюжет такой: человечество стало виной тому, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация «Монарх», отслеживающая жизнь монстров на земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но кроме «Монарха» есть и другие люди, которые планируют уничтожить всех существ, плохих и хороших.

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Посмотреть лучший столичный спектакль



Сцена из спектакля «Шлюб з ветрам». Фото: Евгений Ерчак

Во Всемирный день театра в Сети покажут спектакль «Шлюб з ветрам» Республиканского театра белорусской драматургии — одну из самых громких премьер последних лет. Желающие из любой точки мира смогут бесплатно присоединиться к трансляции из РТБД. Онлайн-показ начнется 27 марта в 19.00 по минскому времени.

«Шлюб з ветрам» — это театральное свадебное застолье, где никто не говорит ни слова, зато все поют. И каждая песня становится историей чьей-то жизни или смерти, любви, боли, радости или горя, которая понятна и близка любому человеку. Используя красоту и мудрость белорусского фольклора, авторы спектакля Евгений Корняг и Екатерина Аверкова вместе с актерами дают зрителю возможность услышать голоса предков и почувствовать связь со своими корнями.

Когда: 27 марта, 19.00

Где: онлайн

Сколько: бесплатно

Поддержать необычную выставку



Работа Захара Кудина из коллекции Национального художественного музея

Выставка-оммаж минскому художнику Захару Кудину, которого не стало год назад, откроется уже в эту субботу, 27 марта, в столичном Дворце искусств. В этот день ему бы исполнилось 35 лет. На выставке будут представлены живопись, графика, фотография, скульптуры, объекты и инсталляции от более чем 40 авторов.

Захар Кудин известен своим динамичным абстрактным искусством, которое он определял как нейроарт. Занимался живописью, скульптурой и музыкой, является самым молодым художником, работа которого входит в коллекцию Национального художественного музея Республики Беларусь. В 2019 году стал узнаваем для широкой публики благодаря фильму «Чистое искусство» режиссера Максима Шведа, в котором он сыграл главную роль — самого себя. Одна из последних его работ — мурал «Ледяной полет. Горячий космос», сделанный во время Vulica Brasil в 2019 году на здании на улице Октябрьской.

Когда: 27 марта — 11 апреля. Открытие — 27 марта, 17.00

Где: Дворец искусств , ZAL#2 (ул. Козлова, 3)

Сколько: 8 рублей — полный билет, 4 рубля — льготный билет

Заглянуть на Фестиваль гигантских фонарей



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Уже не первую неделю в Ботаническом саду работает Фестиваль гигантских фонарей «Королевство волшебных огней», и мы не устаем вам о нем рассказывать. Возможно, такого вы никогда не видели: на территории сада разместили 25 масштабных композиций, включающих в себя более 200 световых арт-объектов. Для декораций использовали тысячи диодных лампочек, несколько километров светодиодной ленты, сотни метров атласной ткани. Размеры самой большой световой фигуры — более шести метров в высоту и около 10 метров в длину.

Оживают «волшебные огни» только с приходом темноты, так что в ботаническом вас ждут после семи вечера. Представление показывают в начале каждого часа — в 20.00, 21.00 и 22.00. Билеты стоят от 15 рублей, но на этой неделе организаторы анонсировали благотворительную акцию: фестиваль бесплатно примет 1000 детей со всех уголков Беларуси. Принять участие могут воспитанники детских домов-интернатов, домов семейного типа, а также дети, временно оставшиеся без попечения родителей. Как подать заявку на посещение, читайте тут .

Когда: все выходные, 19.00−23.00

Где: Ботанический сад

Сколько: от 15 рублей, льготный — от 10 рублей. В рамках акции для детей из перечисленных групп — бесплатно Купить билет

Отжечь на концерте модного рэпера Flesh



Фото предоставлено организаторами

В этот раз в рамках столичных вечеринок Beverly Pills выступит российский рэпер Flesh: до него танцпол уже качали коллеги по цеху Yanix и Lil Morty. Билеты на концерт хип-хоп-исполнителя из Екатеринбурга, который создает так называемый кибер-рэп, стоят от 15 рублей по предпродаже и 20 рублей — уже на входе.

Выступление Flesh — это коктейль из трэп-хитов, которым будет подпевать каждый фанат, и презентация свежих релизов, записанных в Лос-Анджелесе, анонсируют организаторы.

Когда: 27 марта, 23.00

Где: М11

Сколько: от 15 рублей Купить билет

Cходить на мюзикл , который собирает аншлаги



Фото: Анжелика Грекович

Возможно, вы удивитесь, но в белорусском детском театре есть спектакль, способный собрать аншлаг и вне новогоднего сезона. Уже в эту субботу создатели мюзикла-сказки «Динь-дон, я ваша мама!» будут играть для зрителей дважды: на 12.00 остались только дальние ряды, а вот на дополнительный показ в 16.00 еще можно найти места поближе к сцене.

Почему белорусские мамы и папы выбирают именно этот спектакль? Во-первых, мюзикл создан по мотивам советской киносказки «Мама». Во-вторых, его можно смотреть в любом возрасте, он подходит и для первого похода в театр (это в своих отзывах отмечают многие зрители). В-третьих, здесь крутой актерский состав. На смену экстравагантному Боярскому пришел не менее харизматичный Сергей Чекерес , а Веронике Пляшкевич досталась роль, в которой когда-то блистала Гурченко. Белорусские дети уже не увидят Веронику в «Калыханке», зато на театральной сцене такая возможность по-прежнему есть.

Когда: 27 марта, 12.00 и 16.00

Где: Центральный дом офицеров (ул. Красноармейская, 3)

Сколько: от 12 рублей (детям до пяти лет бесплатно, но без предоставления места в зале) Купить билет

Развлечься на стендап-шоу



Фото: vk.com/standupvcube

Есть тут любители стендапа? Тогда идея для вас. В субботу в одном из эпицентров столичного стендап-движения — баре Cuba Bar — пройдет душевное стендап-шоу «Тройничок», в котором три бывалых комика рассказывают свои шутки. Какие именно — пока секрет, но организаторы обещают удивить. Известно только, что ведущим вечера будет Иван Шумейко. Возрастной рейтинг — строго 18+.

Если не получается попасть на «Тройничок» в эту субботу, следующая стендап-вечеринка из этой серии пройдет уже через неделю — 3 апреля.

Когда: 27 марта и 3 апреля, 19.00

Где: Cuba Bar (ул. Мележа, 5/1)

Сколько: 5 рублей заранее, 8 рублей в день мероприятия на входе Расписание и билеты

Поучаствовать в аукционе



Фото: instagram.com/ramankaminski

Команда закрывшегося бара Svobody, 4 объявила аукцион на знаменитые картины, которые стали символом заведения. Он пройдет 28 марта в Instagram. Среди желающих разыграют работы Романа Каминского «Двор» и «Женщина с серой рукой курит в рапсовом поле» разных размеров.

Если вам интересно, в аукционе может поучаствовать любой желающий. Для этого нужно отправить запрос на подписку в закрытый аккаунт @svobody.4_art — там же и пройдет аукцион. Следом участники получат письмо о начальной стоимости каждого лота и смогут решить, хотят ли они участвовать дальше.

Когда: 28 марта

Где: тут

Сколько: начальную стоимость лотов вам сообщат организаторы