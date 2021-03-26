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Удачный старт белорусского фигуриста в Стокгольме
Источник материала: Партизан
В число 16 лучших, продолжающих спор за медали, вошел и защищающий цвета Беларуси Константин Милюков
Об этом
К. Милюков
Удачно стартовал и продолжит состязания в произвольной программе и белорусский одиночник, воспитанник казанской школы фигурного катания К. Милюков, в сезоне 2018/2019 выигравший первый этап Кубка России и на чемпионате страны ставший 6-м. Он квалифицировался с 16-го места, заработав 78,86 балла при 33 участниках.
Фото sputnik.by
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В число 16 лучших, продолжающих спор за медали, вошел и защищающий цвета Беларуси Константин Милюков
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